Una Carpegna Pesaro inesistente: travolta a Venezia per 93-77

Rahkman, il migliore della Carpegna nel disastro di Venezia

Venezia 12 febbraio 2023 - Pausa... pranzo per la Carpegna Prosciutto in attesa di scendere in campo mercoledì a Torino contro Varese in Coppa Italia:. perchè la formazione di Repesa esce sconfitta, ed anche pesantemente contro la formazione veneta: 93 a 77. Pausa pranzo si fa per dire perché in realtà bisognerebbe rovesciare il binocolo e chiedersi come fa la Reyer a quei livelli di classifica e domandarsi se ci sono state rivolte interne contro De Raffaele, perché l'organico veneziano è da alta classifica.

Detto questo una partita segnata per Pesaro nei primi dieci minuti di gara dove chiude con un 12 per cento al tiro ed appena due canestri messi a segno in otto minuti di gara mentre sul fronte opposto Granger scatenava l’inferno nel tiro pesante. La prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 28 a 7 che è quasi un record mondiale per la massima serie. E poco conta il secondo quarto della formazione pesarese trainata da un solo ‘cavallo’ e cioè Rahkman che con una sfuriata di 15 punti in un amen rimette la formazione pesarese in linea di galleggiamento andando al riposo su un decente 48 a 37.

Poi il match si snoda non tanto sulle performance dei padroni di casa ma soprattutto sui limiti di centimetri e peso che corrono tra la Carpegna Prosciutto e la Reyer. Soprattutto nel settore delle ali grandi dove Parks e poi Willis (4 su 5 nel tiro pesante) fanno quello che vogliono e Repesa non riesce a trovare mai la quadratura giusta per alzare qualche barriera allo strapotere dei lunghi di casa che vanno a canestro anche sul secondo tiro dopo aver conquistato il rimbalzo d’attacco.

Alla fine il conteggio dei rimbalzi tra le due formazioni dice che Venezia ha arpionato 38 rimbalzi contro i 26 di Pesaro.

Nella Vuelle mancava Moretti che è arrivato a Venezia febbricitante ma comunque assieme ai compagni in panchina al Taliercio di Mestre. Se è vero che Granger ha iniziato con il lanciafiamme in mano è altresì vero che la differenza tra le due squadre è stata sensibile soprattutto nel reparto di lunghi.

E Venezia non ha mai spremuto in campo il suo pivot Watt. E proprio per cercare di contenere i lunghi veneziani Repesa ha dato molto spazio a Totè che è stato in campo 21 minuti contro i 18 di Kravic e cioè il pivot titolare, molto tecnico ma non a suo ‘agio’ nell’area dei tre secondi, così come ha subito l’atletismo avversario sia Charalampopoulos, che si è visto a sprazzi, così come Cheatham. Troppo poche frecce per Pesaro nell’arco per poter contrastare questa Reyer che arriva dopo 4 sconfitte consecutive e con alle spalle un ribaltone storico e cioè la cacciata di De Raffaelle.

Il tabellino

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 11, Parks 23, Bramos 3, Moraschini 3, De Nicolao 2, Granger 20, Chillo ne, Willis 16, Barbero ne, Gattel ne, Watt 8, Tessitori 7. Allenatore: Tucci.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 6, Abdur-Rahkman 20, Visconti, Tambone 12, Stazzonelli ne, Gudmundsson 3, Charalampopoulos 11, Totè 8, Cheatham 14, Delfino 3. Allenatore: Repesa.

ARBITRI: Bartoli-Capotorto-Giovannetti.

NOTE: parziali 28-7, 48-37, 77-60. Tiri liberi: Venezia 16/17, Pesaro 20/24. Nessun uscito per cinque falli.