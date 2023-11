Venezia, che batosta. Rivoluzione a Treviso

E’ una stagione strana. Quasi tutti gli addetti ai lavori erano ormai orientati ad indicare la Reyer come la terza forza del campionato, ma il primo confronto diretto al vertice ha visto uscire Venezia dal Forum con le ossa rotte: il -23 finale non è neanche il peggior scarto subìto durante un match che ha visto l’Umana, sotto anche di 31 punti, travolta da un’Armani che con questo netto successo rilancia la sua immagine dopo settimane difficili. Mentre per la squadra lagunare le assenze di Parks e Spissu sono pesanti, ma non bastano a giustificare un ko di queste proporzioni. E’ caduta anche Reggio Emilia, alla prima scivolata in casa, messa sotto da Tortona che cercava riscatto dopo lo stop di Pesaro. Sei uomini in doppia cifra per Ramondino, mentre la Unahotels è apparsa un po’ troppo dipendente da Galloway (22p), con il solo Smith in doppia cifra oltre a lui. Varese vince una battaglia importante contro Scafati e ancora una volta deve ringraziare l’intraprendenza di Davide Moretti che chiude il match con 16 punti e 11 assist, una doppia doppia di gran valore che alimenta i rimpianti della larga fetta di tifosi pesaresi che avrebbe voluto vederlo ancora in maglia biancorossa. Sassari cade di nuovo e la sconfitta sul campo di Pistoia fa rumore perché la Dinamo non riesce a staccarsi dai bassifondi, segnando la miseria di 63 punti contro una squadra umile ma rognosa come Pistoia. In coda restano a zero sia Brindisi che Treviso. La Happy Casa è uscita battuta da Trento che mette in vetrina un sontuoso Alviti (21 punti e 6 rimbalzi), mentre la Nutribullet ha combattuto fino all’ultimo in casa contro Napoli ma ha dovuto cedere nel finale. In settimana la squadra di Vitucci inserirà Justin Robinson in regia (al posto di Booker) e sta trattanto il possibile arrivo di Olisevicius, l’ala lituana fuori rosa a Reggio Emilia ed in cerca di una sistemazione. Nel mirino del taglio in questo caso ci sarebbe Young. Con queste premesse, la partita contro Treviso di domenica prossima diventa molto insidiosa per la Vuelle. e.f.