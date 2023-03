Venezia ci crede, preso un altro americano

E’ partita la prevendita per la gara di domenica contro Trento che si gioca alle ore 19, con diretta solo sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. I biglietti sono già disponibili online su Vivaticket.com; in tutti i punti vendita Vivaticket compreso ProdiSport (in Largo Ascoli Piceno 5), aperto anche il sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30; da domenica i tagliandi si potranno acquistare invece alla biglietteria della Vitrifrigo Arena a partire dalle 17. Questi i prezzi: Curva K e Curva Biancorossa (K2): 20 euro intero e 10 euro ridotto; Tribuna Laterale (L2, L8 e N1, N7): 25 euro intero e 15 euro ridotto; Tribuna (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 15 euro ridotto; Parterre: 60 euro intero e 30 euro ridotto; Poltroncine: 100 euro intero e 50 euro ridotto; Curva Ospiti: 20 euro intero e 14 euro ridotto. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni.

Intanto, c’è un nuovo arrivo in serie A: Venezia si è accordata con la guardia tiratrice Adam Mokoka (foto), reduce da una stagione in doppia cifra in G-League con gli Oklahoma City Blue. Prenderà il posto in campionato - ma non in Eurocup dove è scaduto il termine dei tesseramenti - di Kendrick Ray (3g, 5.0ppg, 1.0rpg, 1.0rpg), già annunciato dai Canterbury Rams, ma che non volerà in Nuova Zelanda almeno fino al termine della coppa, sempre che la Reyer non decida di tenerlo come straniero di scorta per il finale di stagione. Questo a testimonianza di quanto ancora l’Umana creda nella conquista dei playoff, per cui sarà un altro osso duro con cui combattere per entrare fra le prime otto. Intanto la Gevi Napoli non ha ancora reintegrato Simone Zanotti, messo fuori squadra alcune settimane fa per motivi disciplinari: l’intenzione del club partenopeo, che ha esaurito i visti, è quella di prendere un comunitario e fare turnover con gli stranieri.

e.f.