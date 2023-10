Venezia ferita e arrabbiata, occhio Vuelle. Domenica il debutto casalingo: c’è attesa

Venezia atterrerà domenica all’astronave con una doppia arrabbiatura da smaltire: una per la sconfitta di coppa subìta a Londra, non esattamente la patria del basket, l’altra per l’infortunio occorso a Kyle Wiltjer che dovrà rimanere fermo ai box per qualche settimana. La Reyer continua perciò ad accusare un’assenza nel ruolo di centro: bidonata alla vigilia del campionato dal brasiliano Caboclo, che ha stracciato il contratto firmato in estate, aveva trovato in breve tempo un’alternativa all’altezza ingaggiando il nazionale canadese. Ma Wiltjer, che alla prima giornata aveva incantato il pubblico lagunare (19 punti e 6 rimbalzi in soli 25’), si è fatto male al ginocchio e non ha partecipato alla trasferta di Eurocup in Inghilterra finita male, 76-69 per i Lions.

"È una sconfitta dura, ma salutare - ha commentato coach Neven Spahija -. Non meritavamo di vincere e voglio congratularmi con coach Bozic e i London Lions. Hanno giocato con intelligenza dall’inizio, sapevano cosa dovevano fare. Noi invece non abbiamo giocato la nostra pallacanestro, nè in attacco nè in difesa. Abbiamo tantissime cose su cui lavorare. Per questo dico che questa è una sconfitta che ci servirà e ci aiuterà. Siamo all’inizio della stagione e abbiamo un lungo percorso davanti a noi per essere migliori. Probabilmente è la peggior partita da quando sono alla Reyer, sono molto dispiaciuto per i nostri tifosi e mi scuso per la sconfitta".

Sotto canestro, l’Umana ha comunque Amedeo Tessitori, che è stato il centro della Nazionale fino agli ultimi Mondiali in cui Pozzecco non l’ha convocato e che nella sfortunata serata di coppa ha comunque disputato una gara solida, segnando 16 punti conditi da 6 rimbalzi.

Intanto, mercoledì sera si è completata anche la prima giornata della serie A con il tonfo di Brindisi, travolta in casa da una brillante Reggio Emilia (63-87) ed il successo col cuore in gola di Varese (83-82) su Pistoia che ha gettato al vento una partita che aveva sempre tenuto in pugno. Nel primo caso, probabilmente la Happy Casa ha pagato i troppi impegni ravvicinati e le fatiche di coppa: aveva giocato i preliminari di Champions League arrivando sino alla finale. Quanto alla serata di Masnago, la Openjobmetis deve ringraziare Davide Moretti (16 punti con 3 su 4 da tre) che nell’ultimo quarto si è caricato la squadra sulle spalle prendendosi tante responsabilità in attacco: sua la tripla dell’aggancio e il libero decisivo per la vittoria.

