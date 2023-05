Vergoni dà la scossa al Gabicce: "Serve un atteggiamento diverso"

Incontri probanti nel campionato di Promozione quando mancano quattro giornate al termine. Per la quattordicesima giornata oggi anticipano sei gare, questo il programma.

Fermignanese-Moie Vallesina (ore 15,30). Gli ospiti vorrebbero riscattarsi dall’ultimo scivolone interno contro il Barbara. Due squalificati nel Moie: Canulli e Gregorini. I Lanieri di fronte al proprio pubblico puntano al risultato pieno. Arbitro Daniele Serpentini di Fermo.

Olimpia Marzocca-Cagliese (ore 16,30). "Partita difficilissima per noi – osserva alla vigilia del match il direttore sportivo della Cagliese Marco Scarselli – il Marzocca è una diretta concorrente per la salvezza, quindi sarà una battaglia sportivamente parlando". Arbitro Matteo Chiariotti di Macerata.

Osimo Stazione-S.Orso (ore 16,30). "A questo punto del campionato – sottolinea l’allenatore del Sant’Orso Pierangelo Fulgini – dobbiamo essere all’altezza e pronti ad affrontare partite difficili come questa contro l’Osimo Stazione che ha bisogno di punti per la sua classifica deficitaria, sarà un bel test". Arbitro El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Portuali calcio Ancona-Gabicce Gradara (ore 14,30). "Ci serviranno un atteggiamento ed un approccio diversi rispetto alla partita con il Valfoglia nella quale siamo stati meno brillanti delle ultime gare. Avevamo infatti collezionato quattro vittorie di fila che inconsciamente ci hanno condizionato – spiega il tecnico Vergoni –. Oltre al valore indiscutibile dell’avversario, abbiamo pagato gli stop and go delle soste, le assenze di Pierri e Domini e la condizione non ottimale di altri giocatori. Contro i Portuali dovremo fare uno scatto sotto il profilo mentale". Il Gabicce lamenta la squalifica di Grandicelli. Arbitro Alessandro Bini di Macerata.

Vigor Castelfidardo-Biagio Nazzaro (ore 15,30). Gli ospiti rilanciati dalla ‘cura’ di mister Simone Pazzaglia dovranno fare a meno dello squalificato Cecchetti. Arbitro Andrea Eletto di Macerata.

Villa San Martino-S.Costanzo (ore 16,30). "Veniamo da una settimana positiva con la vittoria contro l’Urbania – dice il diesse del San Costanzo Vagnini – dove la squadra è riuscita a far vedere il suo valore, si intuiva che il gruppo cresceva e che sarebbe stato in grado di giocarsi le partite alla pari contro tutti. Oggi incontriamo una squadra che ha necessità di fare risultato per raggiungere la salvezza diretta, troveremo di fronte un team con giocatori di esperienza. Certe gare a questo punto del campionato diventano determinanti, la vittoria con l’Urbania non ha nessun valore se oggi non ripetiamo la prestazione". Arbitro Luca Ricciarini di Pesaro.

Domani si giocano le altre due restanti partite; Urbania-K Sport Montecchio (ore 15,30) e Valfoglia-Atletico Mondolfo Marotta (ore 16,30). Riposa il Barbara. Amedeo Pisciolini