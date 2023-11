Verso Alma-Vigor: la parola agli ex. Broso: "Fano frizzante, ci farà soffrire"

L’Alma Juventus Fano riprende gli allenamenti in vista della gara con la Vigor Senigallia. La squadra ha visionato prima la gara di Campobasso per lavorare nei prossimi giorni sugli errori commessi evitando di ripeterli, e in seguito hanno svolto la parte atletica. Lavoro differenziato per Serges, Allegrucci e Guerrieri.

A presentare la sfida sono due ex dell’Alma, Broso e Gambini. Il centrocampista Nicola Gambini, fanese doc, ha indossato la casacca granata nella stagione 1415.

Gambini, che partita si aspetta domenica?

"Difficile. Il Fano è una squadra giovane, ma con giocatori importanti come Urbinati, Padovani, Viscovo, Gonzalez e Zammarchi. Vengono da due sconfitte consecutive e vorranno riscattarsi. Noi invece dobbiamo allungare la nostra striscia positiva di risultati e dare continuità alle prestazioni. Sarà sicuramente una bella partita e mi aspetto tanto pubblico sia da una parte che dall’altra".

Da ex che partita sarà?

"Per me sarà sicuramente speciale, sia perché in passato ho vestito questa maglia, sia perché sono nato e vivo a Fano. È una gara che comunque dà tre punti come tutte le altre, e dovremo preparala nella miglior maniera possibile".

L’attaccante Antonio Broso ha vestito la maglia del Fano per due stagioni prima di passare alla Vigor.

Domenica il suo primo gol con la Vigor, ma quanto è stato amaro il pareggio finale?

"Un po’ di rammarico c’è, perché eravamo sopra di due gol e pensavamo di portare a casa i tre punti, ma sapevamo di incontrare una squadra forte e comunque il pareggio allunga la nostra striscia positiva. Sono contento di essermi sbloccato, e ci tengo a dedicare il gol a mio zio Mario morto prematuramente un mese fa a causa di una grave malattia: lui è sempre stato uno dei miei primi tifosi".

Che gara sarà domenica?

"Maschia, difficile, dove gli episodi faranno la differenza. Il Fano è una squadra giovane, frizzante. Conosco quasi tutti i ragazzi, e oltre ad essere buoni giocatori hanno anche delle grandi doti umane e morali e senso di appartenenza; sarà dura, ma noi vogliamo continuare la nostra striscia positiva e ci prepareremo al meglio consapevoli che sarà una partita difficile per entrambi".

Sensazioni da ex?

"Sarà per me una partita diversa dalle altre. Mi farà piacere incontrare tutti, ma al fischio di inizio e per tutti i 90’ saranno avversari come tutti gli altri".

Lara Facchini