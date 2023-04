"Vi spiego perché il Fano deve andare ai playoff"

In serie positiva da quattro turni, una sola sconfitta nelle ultime otto giornate, la Samb è uno degli avversari peggiori che potessero capitare al Fano dopo la sconfitta interna contro la Vigor Senigallia. I rossoblu vengono da un pareggio raccolto senza problemi in quel di Termoli. Pur navigando da mesi in un mare di problemi la squadra di mister Manoni si è allontanata dalla zona dei playout che distano quattro lunghezze che rappresentano un discreto margine di sicurezza quando mancano cinque partite per chiudere il campionato. Più difficile ipotizzare per i rossoblu un inserimento nella lotta per i playout, distanti ad oggi ben otto lunghezze, dall’ultimo posto utili occupato proprio dall’Alma Juventus Fano. Playoff che sono l’obiettivo anche dei granata che domenica scorsa contro la Vigor Senigallia hanno perso una grossa occasione per ipotecarli. Resta il fatto che la truppa di mister Mosconi ci crede fermamente come conferma il 26enne centrocampista Giovanni Nappo.

"Vogliamo fare a tutti i costi i playoff – dice il mediano nato a San Giuseppe Vesuviano – per una soddisfazione personale, se non altro per tutti i sacrifici che abbiamo fato durante tutta la stagione. Poi li vogliamo conquistare per regalare una soddisfazione ai tifosi granata, al presidente e a tutti i collaboratori della nostra società nessuno escluso che ci hanno aiutato con impegno in questo anno". Resta per Nappo il rammarico della sconfitta di domenica al "Mancini" contro la Vigor Senigallia. "È stata una partita giocata a viso aperto, decisa da un singolo episodio – dice il centrocampista granata – dove c’è stato un grande equilibrio in campo. Purtroppo c’è girato storto quell’episodio, ma per il resto la prestazione c’è stata e tutti hanno dato tutto quello che potevano".

Nappo però non fa drammi e preferisce guardare al prossimo immediato impegno di domani, quando è in programma il derby con la Samb al "Riviera delle Palme" (ore 15,00). "Un derby come questo è sempre bello, poi giocare in uno stadio come quello di San Benedetto del Tronto fa sempre piacere, specie di fronte ad una platea esigente abituata ad altri palcoscenici. Le motivazioni in questo caso vengono da sole. C’è da dire però che noi affrontiamo tutte le partite allo stesso modo, con la stessa determinazione e la stessa voglia di vincere". Intanto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata l’attaccante rossoblu Diego Vita, colui che all’andata al "Mancini" segnò il gol vittoria al 93’! Infine, per i tifosi fanesi che intendessero seguire la squadra nella trasferta di San Benedetto del Tronto la società granata ricorda che sarà possibile acquistare il proprio biglietto di ingresso nei rivenditori ufficiali di VivaTicket presenti a Fano, che sono: Bar Giolla in via Castelfidardo 6, Prodi Sporti in viale Piceno 14, Bar Polvere di Caffè in via Bellandra 138. La prevendita per il settore ospiti sarà attiva fino alle ore 19,00 di oggi, mercoledì 5 aprile 2023, in quanto il botteghino ospiti del "Riviera delle Palme" domani giorno di gara resterà chiuso.

sil.cla.