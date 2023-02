"Vi spiego perché Pergola sta tornando"

Con le sconfitte della Falco Acqualagna e del Vismara che divise da un punto occupavano rispettivamente la prima e seconda posizione, la graduatoria ha avuto dei piccoli cambiamenti. Alla Falco Acqualagna si è agganciata a quota 35 l’Athletico Tavullia (vittoriosa proprio contro la Falco) mentre il Vismara è sempre seconda (34). Terza a meno 2 dalla vetta la Pergolese. Nei quartieri alti ci sono 7 squadre nel giro di pochi punti. In fondo la Mercatellese dà segni di reazione importanti. Ben quattro vittorie esterne su sei.

I numeri. La Mercatellese che in 16 gare aveva vinto solo 1 volta, nelle ultime 2 ha incamerato 2 successi (due settimane fa con il Tavernelle e domenica in trasferta a Montecalvo in Foglia). Il Santa Veneranda è ritornata alla vittoria dopo due sconfitte consecutive (Lunano e Montecalvo). Sabato la Falco Acqualagna ha subito la prima sconfitta casalinga della stagione 2022-23. Il Lunano ha raccolto 21 punti nelle ultime 10 partite ma con il pareggio di sabato contro la Maior ha interrotto la serie di vittorie casalinghe che durava da 5 gare. Le difese che hanno subito più gol (29) appartengono loro malgrado al Santa Veneranda e all’Audax Piobbico, di contro la difesa meno perforata (13) è quella dell’Athletico Tavullia. Il Pesaro Calcio e la Pergolese sono le compagini che amano più delle altre il risultato di parità (9).

Il commento. Dice Massimiliano Guiducci (foto), trainer esperto della Pergolese: "Abbiamo una squadra giovane, proiettata per il futuro, l’età media è di 23 anni, con dei giocatori interessanti che sono rientrati da esperienze da categoria superiore e secondo me sono il futuro della Pergolese. E poi bravi atleti cresciuti con noi. Per la vittoria finale vedo Tavullia, Vismara e Falco Acqualagna".

I bomber. 12 reti: Montanari (Pergolese); 9: Mancini (Lunano), 8: Cazzola (Falco Acqualagna) e Brugnettini (Real Altofoglia); 7: Crosetta (Athletico Tavullia), Intili (S.Veneranda), Ghetti (Laurentina) e Tanfani (Athletico Tavullia); 6: Del Pivo (Tavullia, ora al Gallo), Mainardi (Nuova Real Metauro), Pagnini (Vismara), Corsini (Real Altofoglia) e Menconi (Maior). 5: Zazzeroni (Lunano), Saltarelli (Osteria Nuova), Giacomelli (Nuova Real Metauro), Carbonari (Pergolese) e Damiani (Maior)

La squadra della settimana. 1)Rebiscini (Tavullia), 2)Copa (Nuova Real Metauro), 3)Aluigi F . (Audax Piobbico), 4) Amantini (Mercatellese), 5(Davide Bartoli (Acqualagna), 6)Gambini (Tavernelle), 7)Corsini (Altofoglia), 8)Damiani (Maior), 9)Montanari (Pergolese), 10)Ghetti (Laurentina), 11)Nicola Mancini (Lunano). All. Sandro Guiducci (Pergolese). Arbitro Skura di Jesi.

Amedeo Pisciolini