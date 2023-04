Via alla prevendita Curva a tredici euro

Via alla prevendita dei biglietti per i tifosi della Vis che vogliono seguire la squadra a Cesena sabato alle 17,30. I tagliandi sono in vendita on-line, nel sito

www.vivaticket.com

oppure nelle ricevitorie autorizzate. A Pesaro: 0721 (via Andrea Costa 59), Prodi Sport (Largo Ascoli Piceno 7), Elettrodomestici Grini (via Flaminia 66), tabaccheria Tomassoli (via Cialdini 36), "Non solo tabaccheria" (via Bertozzini 4), Esatour (via Mameli, 72C), Iper Conad (via Yuri Gagarin), tabaccheria Binda di Mirko Federici (via S. Pertini, 1927), Tipico Tips (via Rossini 41), Trony (Corso XI Settembre 310)

Prezzi dei biglietti: settore ospiti 13 euro (più diritti di prevendita), Under 14, ridotto a 4 euro (più diritti di prevendita). La chiusura della vendita per i settori riservati ai tifosi della Vis è fissata per il giorno precedente la gara, dunque venerdì alle 19. La biglietteria per i settori ospiti sarà chiusa nel giorno della gara.