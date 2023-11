Via un’altra bruttura. Addio alla recinzione della tribuna

Un’altra bruttura del Benelli è destinata a sparire. E così come è stato per il Prato, magari un pezzetto di quella vecchia rete metallica arrugginita diventerà cimelio nella sede. Addio alla recinzione della tribuna, ancor più stridente oggi che è stato rinnovato tutto quello che la fronteggia sul lato del campo. Ieri allo stadio c’è stato un sopralluogo da parte dei tecnici (presenti un ingegnere della Mati Group e un addetto dell’impresa che sta operando al rifacimento del centro sportivo di Villa Fastiggi) per decidere le modalità di intervento. Sarà abbattuta la vecchia recinzione per una lunghezza di 73 metri (tribuna coperta e laterale) e sarà sostituita da una vetrata alta un metro e 30. Vis Pesaro e Comune hanno concordato di dividersi le spese, che si ipotizza non inferiori a 70.000 euro, essendo necessario affidarsi a materiali omologati. Quanto ai tempi, possibile l’avvio dei lavori a fine stagione; prima bisognerà approvare il progetto e ottenere le autorizzazioni da parte degli organi di vigilanza.

Giudice C. Ammende: 600 euro Pescara e Rimini, 500 Cesena, 300 Vis Pesaro (lancio di oggetti). Allenatori: 1 g. e 500 euro a Mureddu (Torres), 1 g. Brambilla (Juve), Pesaresi (Recanatese); preparatori: 1 g. e 500 euro Cellio e Palazzolo (Juve). Calciatori: 3 giornate a Corazza (Cesena), 1 g. Eleuteri e Spedalieri (Fermana), Paolucci (Ancona), Mawuli (Arezzo), Mesik (Pescara), Corbari (Entella).