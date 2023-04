Vigilar, adesso a tutto gas verso la finale

La Vigilar è tornata in palestra dopo aver perso la finale di Supercoppa con un chiodo fisso: vincere la finale playoff contro Ortona che vale la promozione in Serie A2 (gara-1 domenica prossima alle 16, a Fano). Al palas "Allende" sabato scorso l’Abba Pineto si è dimostrata più forte dei fanesi, vincendo 3-1 e aggiudicandosi la Coppa che viene assegnata tra i vincitori della Coppa Italia e chi è arrivato primo nei due campionati di Serie A3. Un match che deve essere archiviato in fretta, come ha sostenuto nel post gara il palleggiatore Pier Paolo Partenio: "Dobbiamo azzerare subito perché l’obiettivo vero è sfruttare la possibilità che ci viene data dal fatto di essere arrivati primi davanti al Pineto in campionato di giocarsi adesso il playoff contro Ortona. In supercoppa, forse siamo partiti col freno a mano tirato, potevamo essere più incisivi in tutti i settori. Adesso contro Ortona dobbiamo alzare l’asticella e pretendere un po’ di più da noi stessi. Non vogliamo perdere questa occasione".

In attesa di lasciare di nuovo la parola al campo, la finale di Supercoppa di sabato scorso al palazzetto dello sport di "Salvador Allende" che ha registrato un "sold out" ha rivelato come a Fano ci sia tanta fame di pallavolo. Oltre 700 spettatori il limite della capienza consentita, ma sarebbero potuti essere molti di più, forse persino il doppio, in una struttura più grande.

Come sottolinea il presidente della Virtus Vigilar Fano. "È stata una straordinaria festa di sport, – afferma Emidio Cennerilli – abbiamo organizzato questa Supercoppa perché ci siamo meritati di organizzarla: siamo arrivati primi in campionato, con più punti fra tutti e due i gironi della Serie A3 e abbiamo dimostrato di saperlo fare molto bene. Il pienone del palas, poi, l’ha confermato. La Lega volley ci ha fatto i complimenti, insieme a loro abbiamo fatto qualcosa di straordinario". Il presidente Cennerilli torna per un attimo anche sulla finale. "Una partita secca contro Pineto la puoi perdere ma anche vincere – dice il dirigente della Virtus Fano –, loro sono una squadra costruita per stravincere la Serie A3, però sono arrivati dietro di noi in campionato, ed è la ragione per la quale la finale si è disputata a Fano. Dobbiamo immediatamente dimenticare questa sconfitta e pensare all’Ortona perché quello rappresenta per noi il vero obiettivo della nostra stagione". La Vigilar vorrebbe insomma alzare al cielo la "coppa" della promozione di Serie A2 che rappresenterebbe non solo per la società virtussina ma per l’intera città di Fano il ritorno a quella pallavolo nazionale che conta, come è stato in passato per tanti anni, sia in campo femminile che in quello maschile. Accompagnata dalla speranza di avere un palazzetto dello sport come si deve – l’ha dimostrato il "pienone" contro Pineto – e come la terza città delle Marche dovrebbe avere nell’anno di grazia 2023!

Silvano Clappis