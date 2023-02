Vigilar anticipa a San Donà, Castellano: "Gara complicata"

La Vigilar anticipa. Oggi alle 20,30 è di scena a San Donà contro la squadra dell’allenatore fanese Paolo Tofoli. Non c’è tempo in casa Virtus per festeggiare il successo su Savigliano che ha consolidato il primo posto dei biancorossi. Stasera c’è una delicata trasferta in terra veneta sul campo di una compagine che sta lottando per salvarsi e ha estremo bisogno di fare punti. I locali hanno un bottino di 20 punti in classifica, frutto di 8 vittorie e 12 sconfitte e vantano un doppio record, ovvero di essere la squadra che ha vinto più tie break (5) ma di essere stata anche quella che ha subìto più sconfitte per 0-3 (9). San Donà, ai fini statistici, è stata anche una delle cinque squadre che ha sconfitto la corazzata Pineto, seconda della classe: "E’ una partita complicata – afferma coach Castellano –, peraltro giocata lontano dalle mura amiche contro un avversario che ha bisogno di punti salvezza. Noi però dobbiamo continuare il cammino intrapreso e giocare al massimo per conquistare il successo". Oltre a Paolo Tofoli, i virtussini ritroveranno l’ex Christian Mazzanti e due schiacciatori da tenere d’occhio come il greco Angelos Mandilaris e il triestino David Umek. Il primo tra l’altro è quinto nella classifica dei top scorer comandata dal martello della Vigilar Christoph Marks. C’è ancora incertezza per quanto riguarda la presenza tra le fila fanesi di Stefano Gozzo. In modo particolare il virtussino, risparmiato da Castellano nella sfida contro Savigliano, ha avuto un’ulteriore settimana per allenarsi e la sua condizione fisica è migliorata. Fano però può contare anche su Federico Roberti e su un Pier Paolo Partenio che si sta integrando.

b.t.