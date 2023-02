"Vigilar, black out letale Al tie break siamo spariti"

Venerdì sera stregato per la Vigilar che nell’anticipo di campionato perde al quinto set a San Donà contro la squadra in cerca di punti salvezza del tecnico fanese Paolo Tofoli.

Coach Maurizio Castellano avete preso sottogamba la gara?

"La partita non è stata presa sottogamba. Il problema di questo periodo è che le squadre di bassa classifica, giocando con noi che siamo primi, un dato da tanto tempo consolidato, si esprimono al massimo. Per loro è tutto più semplice perché vanno, tirano e non hanno niente da perdere, e anche se perdono la sfida hanno comunque fatto il loro. Sicuramente non è stata la nostra migliore giornata, ma non penso che i ragazzi hanno preso e non la prenderanno mai, neanche in futuro, una partita sottogamba. Conosco i miei giocatori, sono molto seri".

Quando avrà la squadra al completo?

"Dobbiamo ancora recuperare qualche acciaccato, perché in settimana si è aggiunto qualche altro ragazzo con qualche altro problemino, quindi cerchiamo di recuperare tutti per la parte finale del campionato. Questa è la cosa più importante, anche se come ho sempre detto non esistono panchinari e titolari, ma esiste chi dà una mano e chi non dà una mano".

Cosa non ha funzionato contro i veneti?

"L’unico appunto che posso fare sulla partita di venerdì è che altre volte non tutti i giocatori hanno giocato bene, ma abbiamo sempre trovato la soluzione come squadra. A San Donà non è stato possibile anche se al tie-break eravamo avanti non siamo riusciti a chiudere la partita. Questa è una cosa che a noi staff deve fare pensare".

Ora avete due partite in casa, possono essere utili per riprendere il cammino vincente?

"La prossima partita è con Montecchio che è una squadra con delle ottime individualità, però ha avuto molti problemi fisici con vari giocatori. Ha due centrali molto bravi. Ha un palleggiatore che viene da una categoria inferiore, ma si sta ben comportando, l’opposto è uno straniero e hanno due ragazzi italiani di banda. Una squadra che fino a metà campionato giocava bene ed era in media alta classifica, poi con questi infortuni non ha più trovato un sistema di gioco adeguato e quindi vediamo domenica come si presenteranno qua da noi. Comunque più di pensare alle altre squadre, la seconda gara al Palas Allende sarà con Mirandola che è penultima, devo pensare alla mia di squadra e cercare di ritrovare il gioco che è stato un po’ latitante a San Donà".

Poi ci sarà la pausa di Coppa Italia, come la sfrutterete?

"E’ una pausa che dispiace, è un peccato non essere a Macerata a giocarci la Final Four che se avessimo vinto con Macerata avremmo avuto la possibilità di farlo. Con Macerata ai quarti eravamo avanti di 2-0 ed eravamo avanti al tie-break. In questo periodo lavoreremo su di noi per la parte finale del campionato, siamo in testa, una posizione che ci siamo guadagnati con merito".

Beatrice Terenzi