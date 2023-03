Vigilar Fano, al Palas Allende non si passa

La Vigilar batte anche Belluno e resta al primo posto. Al Palas Allende non si passa. Neanche i veneti, accreditati come compagine temibile ed in corsa per i playoff, sono riusciti a strappare punti in casa Virtus. Certamente i meriti vanno ai fanesi che, nella partita più importante della regular season, non sbagliano un colpo sotterrando le speranze degli ospiti: "Non era semplice giocare contro di loro – afferma il palleggiatore Nicola Zonta –, tutti sono stati all’altezza e, nonostante ci fossero delle pressioni, siamo stati bravi piano piano a scioglierci e a fare le cose che sappiamo fare".

Una Vigilar che sembra aver ripreso i ritmi di qualche settimana fa: "E’ vero – continua il regista friulano –, stiamo recuperando il nostro solito ritmo, dobbiamo ora migliorarci nei dettagli". Un’altra partita super per il giovane Federico Roberti che, nonostante i suoi 19 anni, è entrato in campo senza paura trascinando i compagni: "Abbiamo giocato uniti e compatti – dice Roberti – eravamo consapevoli della forza di Belluno, ma grazie al nostro contrattacco e alla battuta siamo riusciti a creare problemi all’avversario". Un’altra sorpresa di giornata è stato il giovane Matteo Girolometti, gettato nella mischia da coach Castellano e autore di alcune battute importanti e difese di livello: "Contento per i turni al servizio – afferma il giovane del vivaio virtussino Girolometti –, mi sono ben integrato nel gruppo e la fiducia del tecnico è tutto per me. Peraltro in una gara fondamentale per noi perché metteva in palio punti importanti per la classifica".

b.t.