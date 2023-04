Vigilar Fano alla semifinale Davanti c’è il Casarano

Dopo la chance sfumata contro Ortona la Vigilar torna in campo oggi alle 19 al Palas Allende per affrontare in semifinale playoff i pugliesi della Leo Shoes Casarano, compagine che ha fatto due vittime eccellenti nei playoff Palmi e Parma. La Virtus avrà a disposizione il fattore campo anche se i ragazzi di Licchelli hanno mostrato molta solidità fuori dalle mura amiche. Casarano, giunta sesta nel girone blu con 14 vittorie e 12 sconfitte, è una squadra giovane ed in crescita viste le ultime prestazioni, oltre a non avere timori reverenziali nei confronti di nessuno. Spavalda in battuta (44 ace nelle ultime 4 gare), la Leo Shoes ha in Simone Marzolla (classe ’99) il punto di riferimento principale in attacco (quasi 26 punti a partita in questi playoff), oltre a Nicola Cianciotta (classe 2001) ed il polacco Lukasz Ciupa che non sono stati da meno. Ex di turno il fanese Marco Ulisse, decisivo nel tie-break vinto contro Parma e pronto a dare una mano ai propri compagni. Se da una parte i pugliesi giungeranno nelle Marche agguerriti e senza nulla da perdere, Fano avrà il sostegno del proprio fantastico pubblico e avrà il compito di riscattare l’ultima opaca prestazione di Ortona che peraltro ha permesso agli abruzzesi di chiudere il conto. I giocatori di mister Castellano si stanno man mano ricomponendo con il recupero di Stefano Gozzo e l’inserimento sempre più importante di Stefano Patriarca.

b.t.