Vigilar, il gran giorno dei playoff

Ed ora sotto con la finale playoff. Archiviata la Supercoppa persa con Pineto che ha visto il Palas Allende sold out, domani alle 19 c’è garauno con Ortona. Si gioca al meglio delle tre partite, chi la spunta sale in serie A2. I virtussini ospiteranno il Sieco Service, classificatosi primo nel girone blu con 60 punti contro i 65 della Vigilar. Ciò vuol dire che i fanesi avranno il fattore campo a disposizione, un particolare non da poco considerando il calore dimostrato dai tifosi fanesi che anche questa volta non mancheranno di far sentire il loro affetto: si inizia a Fano il 16 aprile, per poi giocare ad Ortona il ritorno sabato 22 aprile alle 20.30 e tornare per eventuale gara3 a Fano il 25 aprile alle 19.

La finale rappresenta il vero obiettivo dei fanesi, dopo una stagione sorprendente e piena di soddisfazioni: "Dobbiamo azzerare tutto – afferma il palleggiatore Pier Paolo Partenio – e pensare alla finale contro Ortona, nostro vero obiettivo. E’ un’occasione da non farci sfuggire visto che abbiamo la possibilità di giocarcela in casa". Anche il presidente biancorosso Emidio Cennerilli è sulla stessa linea d’onda del regista maceratese e ricorda ancora una volta la perfetta organizzazione della finale di Supercoppa definita come "Festa di sport che Fano ha meritato di organizzare in casa – afferma Cennerilli – e bello è stato ricevere i complimenti anche dalla Lega Pallavolo". Dal punto di vista tecnico il massimo dirigente ha un altro obiettivo: "Quello vero – sorride Cennerilli – cioè la finale playoff con Ortona, la nostra testa va solo a questa sfida".

Per la Vigilar è giunto il momento decisivo della stagione. La finale play off contro Ortona rappresenta un’occasione quasi irripetibile, per di più con la possibilità di sfruttare il fattore casalingo. La Sieco Service ha lo stesso numero di vittorie e sconfitte della Vigilar (22-4) ma ha giocato ben otto tie-break vincendone sei, mentre Fano ha il record di vittorie per 3 a 1.

Nelle classifiche individuali spiccano i nomi di Leonel Marshall, cubano di nazionalità sportiva italiana, di Matteo Bertoli, del centrale Arienti e del libero Alberto Benedicenti: Marshall è terzo (530 punti) nella classifica marcatori dietro l’ex virtussino Stabrawa e appunto Marks, così come è ben posizionato nelle ricezioni perfette. In questo fondamentale spicca Alberto Benedicenti, secondo in classifica. Marshall è quarto nei muri, mentre il centrale Arienti è decimo. Sulla sponda virtussina spicca il tedesco Marks (attacco e battuta le sue armi principali), mentre nelle varie classifiche di rendimento legate ad attacco, muro e ricezione sono ben posizionati Maletto, Ferri e Raffa.

Ex di turno sarà Andrea Bulfon, protagonista con Fano nella prima stagione di serie A3 che, con molta probabilità, lascerà il posto da titolare alla new entry Bruno Cunha, portoghese tesserato dalla società abruzzese a metà marzo. In cabina di regia si confronteranno due giovani: Nicola Zonta (classe 2000) e Leonardo Ferrato del 2001, mentre a banda coach Lanci si affiderà alla solidità ed esperienza di Matteo Bertoli. Non semplice sarà poi il compito di Mario Ferraro e Gabriele Maletto che dovranno confrontarsi con i pari ruoli Alessandro Arienti e Tommaso Fabi.

b.t.