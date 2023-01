Vigilar, l’obiettivo è chiaro: riacchiappare il vertice

di Beatrice Terenzi

L’obiettivo è riprendersi la vetta. La Vigilar oggi ha la possibilità di tornare più in alto di tutti ospitando alle 18 al Palas Allende il Moyashi Galasco. Dopo la pausa natalizia, la Virtus torna dunque in campo più carica che mai. In un match in cui i fanesi sono chiamati al riscatto dopo lo stop di Pineto che è tornata a comandare la classifica.

La gara è irta di difficoltà per i padroni di casa dato che l’avversario è ostico (i pavesi sono quinti in classifica con 22 punti) avendo già messo in difficoltà squadre blasonate quali Pineto e Macerata, oltre al il fatto di volersi riscattare dalla sconfitta patita all’andata (1-3). Il gruppo di coach Bertini, che in stagione ha perso solo una volta per 3 a 0, si troverà però di fronte una Vigilar determinata e vogliosa di fare bella figura davanti al proprio pubblico: "Vogliamo assolutamente ricominciare a vincere – afferma capitan Raffa –, Garlasco è una squadra fisica in grado di mettere in difficoltà ogni avversario. Noi dovremo essere bravi ad approcciare la gara in maniera diversa rispetto a Pineto, aggredendoli fin da subito in battuta e con muro-difesa".

Niente drammi dunque in casa virtussina dopo la sconfitta di Pineto, ma tanta voglia di tornare a fare punti, certamente Garlasco non è il miglior avversario da affrontare in questo periodo avendo nel proprio organico giocatori di qualità come l’opposto Giannotti e gli schiacciatori Puliti e Baciocco. Da ricordare inoltre che al palleggio ci sarà Alessandro Bellucci, pesarese, cresciuto nelle giovanili della Virtus.

Fano risponderà con le proprie bocche da fuoco, a partire dal tedesco Marks per passare da Ferri, Maletto e Roberti. Indisponibile Gozzo che sta man mano recuperando dal problema al polpaccio. Ma oggi non ci sarà. Per i fanesi questa è la prima partita del 2023, anno che la Virtus vuole vivere intensamente.