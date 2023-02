Vigilar, muro contro muro A Brugherio sarà battaglia

Dopo le vittorie casalinghe con Parma e Bologna, la Vigilar torna a giocare in trasferta domani alle 18 a Brugherio contro la Gamma Chimica incontrata ripetutamente negli ultimi anni. Stefano Gozzo e capitan Mattia Raffa sono due grandi ex dell’incontro. La compagine di mister Durand è alla ricerca di punti salvezza, nelle ultime cinque gare è uscita sconfitta dal campo in ben quattro occasioni (unico successo 3-0 su Montecchio): "I nostri avversari hanno assoluto bisogno di punti – afferma il regista virtussino Nicola Zonta –, giocando tra le mura amiche spingeranno al massimo per sfruttare il fattore casalingo. E’ una squadra fisica come noi, dovremo essere bravi a contenerli". Brugherio ha tanti giovani ed è una formazione alquanto imprevedibile: nell’ultimo turno, dopo essere andata sotto 2 set a 0 a Macerata, i lombardi sono stati capaci di vincere il terzo e sfiorare il tie-break. Osservato speciale sarà l’opposto Tommaso Barotto (26 punti contro Macerata), assente dai campi per un lungo periodo, ma ora in grande ripresa. In attacco attenzione anche all’olandese Van Solkema, mentre al centro Innocenzi garantisce grande affidabilità. I brugheresi hanno 17 punti in classifica e stanno lottando per non retrocedere, al contrario della Vigilar che vuole a tutti i costi continuare il suo trend di vittorie per confermarsi capolista. Gozzo ha ripreso a pieno ritmo, come anche Marks, anche se la panchina sta dando grandi soddisfazioni a coach Castellano.

b.t.