Vigilar, niente da fare: in A2 ci va Ortona

Sieco Service Ortona

3

Vigilar Fano

0

SIECO SERVICE : Ferrato 3, Bertoli 10, Fabi 8, Cunha 13, Marshall 15, Arienti 6, Vindice (L), Benedicenti (L). N.E. Palmigiani, Pollicino, Di Tullio, Bulfon, Iorno, Ceccoli. All. Lanci

VIGILAR FANO: Zonta 2, Roberti 6, Patriarca 8, Marks 19, Ferri 1, Maletto 3, Gozzo 4, Raffa (L), Partenio 0, Gori 0, Ferraro 0, Girolimetti 0. N.E. Carburi, Galdenzi. All. Castellano

Arbitri: Vecchione, Grassia

Note – Parziali: 25-23, 25-21, 25-17. Durata set: 32′, 31′, 26′; tot: 89′

Fine della corsa per la Vigilar Fano che deve dire addio al sogno promozione diretta in A2. La Sieco Service Ortona conquista anche gara due degli spareggi e decreta l’eliminazione con un perentorio 3-0 della formazione fanese, ora costretta a ripartire dalle semifinali playoff.

La cronaca. In un clima infuocato nel Palazzetto di Ortona sono i padroni di casa a partire con le marce alte: dopo un avvio in equilibrio gli abruzzesi provano a piazzare il break, con Fano che arranca per restare in scia. La Vigilar fatica nel trovare la giusta continuità di esecuzione ed in difesa concede qualcosa di troppo ai padroni di casa che toccano il +4. Negli scambi conclusivi è Fano a cercare la rimonta, ma Ortona stringe i denti e passa in vantaggio sul 25-23.

Nel secondo set si inizia in equilibrio, con Fano che prova a rialzare la testa e passa a condurre sul 5-6. Ortona, però, trascinata dal pubblico di casa, non molla la presa e riesce a sfruttare a dovere il turno di servizio per ribaltare la situazione in un amen (11-8). Fano si incarta in ricezione, consentendo agli avversari di allungare fino al +6 prima di tornare a muovere il tabellone. E’ però un fuoco di paglia, perché la Vigilar non riesce a risalire la china e cede nuovamente il passo sul 25-21.

Con le spalle al muro, in un’atmosfera rovente e con i padroni di casa che giocano sulle ali dell’entusiasmo, Fano prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo nel terzo set ma è costretta nuovamente a rincorrere Ortona (5-2). La Sieco Service continua a martellare costringendo la panchina Vigilar a chiedere timeout, ma l’inerzia non sembra mutare: con il passare degli scambi la forbice si amplia, con Fano che combatte orgogliosamente fino alla fine ma non basta. Ortona trionfa sul 25-17 e si prende lo scontro promozione.

Ora la Vigilar affronterà Casarano che ha battuto Parma. Prima sfida domenica 30 aprile a Fano, gara-2 il 3 maggio in Puglia.