Vigilar, notte di Coppa per andare alle finali

Adesso arriva il bello. La Vigilar passa a San Giustino. Pineto perde con Macerata. La Virtus torna sola in vetta. Oggi al Palas Allende alle 20,30 c’è Macerata per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà una partita secca. Chi vince continua nell’avventura, chi perde è eliminata. "Siamo primi e giocheremo questa Coppa Italia al meglio delle nostre possibilità – avvisa coach Maurizio Castellano –, perché comunque abbiamo fatto un bel percorso, questa opportunità ce la siamo guadagnata perchè nessuno finora ci ha regalato niente".

Un appuntamento da dentro o fuori che si giocherà in casa e con l’incognita Stefano Gozzo: "Dobbiamo ancora recuperare al meglio Stefano Gozzo, vediamo domani cosa dirà il nostro staff medico, sono loro che decidono la gestione di questo ragazzo anche se lui ovviamente ha voglia di rientrare". Al suo posto sta giocando ormai da tempo Federico Roberti che anche contro San Giustino ha firmato una super prestazione, nonostante la giovane età. "Roberti non sta facendo assolutamente rimpiangere Gozzo – sottolinea il tecnico biancorosso – anzi è tutta la squadra che sta facendo in modo che il ragazzo possa recuperare nel miglior modo possibile".

Castellano torna a parlare dell’impegno di mercoledì: "La Coppa Italia è un campionato a parte, è una partita secca non conta il punteggio, si vince o si perde e basta". Gli avversari di turno arriveranno a Fano galvanizzati dalla vittoria sul Pineto: "Macerata viene da una bella vittoria contro Pineto, noi da una bella vittoria contro San Giustino, una squadra che in casa gioca molto bene. Ci ha aggredito fin dalla prima palla, noi nel primo set abbiamo fatto un po’ di fatica, poi abbiamo ricominciato a ingranare e abbiamo fatto una buona pallavolo. A San Giustino posso fare solamente i complimenti perché è una squadra che dà del filo da torcere a tutti".

Poi l’analisi scivola sulla Virtus dei miracoli, capace di sorprendere tutti in questa prima fase della stagione e non è finita qui per il tecnico che spiega perché: "Noi siamo una squadra che comunque – dice Castellano – ha margini di crescita come tutti, anche perché è una squadra molto giovane. I ragazzi ci stanno mettendo la faccia. Chi è più esperto aiuta, chi è inesperto si impegna. Tutti desiderano dare il meglio. Questa è una squadra ben fatta con ampi margini di crescita ancora. E’ un gruppo che, nonostante le difficoltà tecniche in alcuni fondamentali, riesce sempre a trovare le soluzioni giuste per mandare in tilt l’avversario".

Ora la testa va alla sfida di oggi. La posta in palio è alta. Chi la spunta va alle Final Four di Coppa Italia con la possibilità di scrivere un’altra pagina di storia del proprio club in una manifestazione importante. A questo proposito il centrale fanese Mario Ferraro dice: "Mi aspetto una bella partita. E’ anche un derby e noi giocheremo per vincere. Dovremo scendere in campo e affrontare l’avversario a viso aperto, recuperando tutte le energie".

Beatrice Terenzi