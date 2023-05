Vigilar "Nuovo allenatore e Roberti resta"

"Esiste un termine coniato dallo straordinario popolo napoletano, ’a cazzimma’, di cui Pino Daniele diede una definizione straordinaria. Ecco cos’è mancata domenica sera, purtroppo non è una cosa che si vende al supermercato, ce l’hai o non ce l’hai".

E’ deluso o è stata una stagione soddisfacente?

"Non sono affatto deluso dalla stagione che comunque è stata sorprendente, siamo arrivati primi in campionato, abbiamo giocato la finale di SuperCoppa, una finale playoff e abbiamo rischiato di farne una seconda. Tra le 28 squadre dei due gironi avevamo il dodicesimo, tredicesimo budget, direi che abbiamo abbondantemente superato le aspettative. Chiaro che siamo dispiaciuti perché la serie A2 era lì alla nostra portata".

Può essere che nelle partite secche la Vigilar non è stata all’altezza?

"La risposta è sempre la stessa, è mancata la determinazione necessaria nelle partite decisive".

E adesso da dove si riparte?

"Lavorando intensamente per allestire una squadra di A3 altamente competitiva. Vogliamo dare continuità a questa bellissima stagione, per noi e per i nostri straordinari tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto".

Chi resta e chi va via?

"Ripartiamo sicuramente dal fanese doc Federico Roberti (foto a sinistra) che ha ampiamente dimostrato di valere la categoria, giocando spesso come un veterano. Saremmo partiti da lui come fulcro attorno al quale costruire la squadra anche in caso di A2. Confermatissimo capitan Raffa che sarà con noi per le prossime due stagioni. Stiamo cercando in tutti i modi di chiudere Patriarca. Mentre Marks ha tante richieste in A2, non sarà facile trattenerlo, ma faremo di tutto per riuscirci. Il diesse Mattia Brunetti sta lavorando alacremente per completare il roster del prossimo anno".

Quali sono gli obiettivi ora?

"Allestire una squadra che possa competere per la promozione. Ci vogliamo riprovare".

Coach Maurizio Castellano è riconfermato?

"Aveva un’opzione in caso di A2, non essendo arrivata abbiamo deciso di cambiare. Lo ringraziamo per l’eccezionale lavoro svolto, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro. A Fano sarà sempre il benvenuto".

Sugli spalti c’era Paolo Tofoli. Avete mai pensato di coinvolgerlo nel progetto Virtus?

"Annunceremo presto il nome del nuovo allenatore, c’è un profilo sul quale Brunetti sta lavorando, siamo ai dettagli e a breve arriverà la firma".

Beatrice Terenzi