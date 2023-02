Vigilar, primato e richiesta "Dateci un Palas migliore"

Dal 1994 è con la Virtus. Prima da giocatore, poi da allenatore ora è il diesse. Chi più di Mattia Brunetti, fanese doc, può raccontare il momento magico della Vigilar, prima in classifica e reduce di una importante vittoria casalinga contro il Montecchio Maggiore. "La stagione sta andando molto bene e l’ambiente è carico di entusiasmo – dice Brunetti –. Il palazzetto risponde anche se meriterebbe un restauro. Tolta la copertura e il fondo, non si sono fatti lavori dal tempo della sua edificazione che se non sbaglio è del 1976. Gli impianti elettrici e sanitari e tutta l’area di accoglienza dal pubblico alle squadre hanno bisogno di urgenti lavori. Tanto del nuovo Palas non se ne parla più e a domande precise non vengono date risposte". Il diesse poi parla del successo contro i veneti di domenica scorsa: "La vittoria con il Montecchio Maggiore ha dimostrato ancora una volta la caparbietà del gruppo capace di risorgere dai momenti di difficoltà. Diciamo che è un’ ottima palestra per i playoff ormai matematici. Nei playoff sarà fondamentale essere allenati a vivere e gestire i momenti di difficoltà". Domenica prossima altra gara casalinga, arriva Mirandola, penultima: "L’avversaria di turno è a caccia della salvezza e verrà a Fano affamata di punti. Sabato scorso hanno fatto tremare Macerata che è terza". La Virtus in classifica ha alle calcagna Pineto a - 3 dalla vetta. "Dobbiamo difenderci in tutte le maniere dall’arrembante Pineto che farà di tutto per toglierci il primo posto". Beatrice Terenzi