Vigilar, ultimi scatti decisivi: battere Belluno per il primato

Le prossime due ultime gare della regular season decideranno il destino della Vigilar. I virtussini sono chiamati a conquistare sei punti per avere la certezza del primo posto assoluto. Oggi al Palas Allende alle 19 arriverà la Drl Belluno, avversario scomodo e in cerca di punti per agguantare i playoff: "Aver preso un punto a Macerata è stato per noi fondamentale – afferma il giovane Federico Roberti, protagonista al Banca Macerata Forum –, c’è un po’ di rammarico per il quinto set, ma sono sicuro che saremo in grado di farci valere nelle ultime due giornate che per noi sono fondamentali per chiudere al primo posto". I bellunesi sono settimi in classifica con 40 punti e hanno l’obiettivo fisso di raggiungere la griglia promozione. Solo tre sconfitte per 3 a 0, per il resto i veneti hanno sempre dato battaglia togliendosi alcune soddisfazioni come essere stata l’ultima squadra a sconfiggere la secondda della classe, Pineto per 3-2. La diagonale Maccabruni-Novello garantisce punti mentre l’ex di turno Graziani vorrà fare certamente bella figura.

b.t.