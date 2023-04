Vigilar, ultimo sforzo col Monselice "Vogliamo arrivare alla finale playoff"

Ultimo sforzo per la Vigilar che oggi alle 18 a Monselice gioca l’ultima giornata della regular season. Fano conta 63 punti in classifica (21 vittorie e solo 4 sconfitte, di cui due al tie break), ma per avere la matematica certezza di chiudere la stagione regolare in vetta la Virtus deve solo vincere o per 3-0 o per 3-2. La seconda, Pineto, che oggi gioca in casa con Montecchio Maggiore è a -1, ma ha una vittoria in meno e quindi in caso di arrivo a pari punti i biancorossi sono avanti. "Fondamentale aver ritrovato il nostro ritmo – il regista afferma Nicola Zonta – chiunque ci può mettere in difficoltà, ma se giochiamo con la giusta testa e convinzione la vittoria difficilmente ci sfugge. Noi siamo fortemente determinati a fare risultato a Monselice per raggiungere l’obiettivo della finale dei playoff". Gli avversari dei biancorossi, i padovani della Tmb, sono ultimi in classifica con 11 punti e già retrocessi. Per loro solo due vittorie in campionato a fronte di ben 23 sconfitte (ma ben sette tie break giocati di cui sei persi), ma vorranno congedarsi dalla serie A3 e dal proprio pubblico con una prestazione all’altezza. Vattovaz, Vianello e Dietre sono i terminali offensivi più importanti del roster allenato da coach Cicorella. I 52 punti di distacco in classifica tra le due formazioni vorranno pur significare qualcosa anche se, come capitato in altre situazioni, giocare contro la capolista dà sempre stimoli diversi e particolari.

La Vigilar proverà a recuperare Stefano Gozzo, ma ormai il giovane Federico Roberti rappresenta una garanzia sia in prima che in seconda linea. Il tedesco Marks dovrà invece riprendere efficacia al servizio. In caso di vittoria, la Vigilar inizia i playoff il 16 aprile al Palas Allende incontrando la prima del girone Blu. Si gioca al meglio delle tre partite. Fano ha il fattore campo favorevole per differenza punti con la capolista dell’altro raggruppamento.

b.t.