Vigilar, un match bollente Ferraro chiama i tifosi

Sfida d’alta quota al Palas Allende domani alle 20.30 tra la Vigilar e il Monge-Gerbaudo Savigliano, attualmente al terzo posto in classifica staccato di otto punti dai virtussini che sono primi. I piemontesi sono reduci da una cocente sconfitta casalinga ad opera del Macerata e faranno di tutto per riscattarsi, mentre i biancorossi vogliono continuare a mietere vittime. La Vigilar, che in casa in regular season non perde dalla prima giornata di campionato, arriva a questo appuntamento con il dubbio Gozzo (infortunio alla caviglia sinistra), ma può sfruttare la forza del gruppo e la voglia di continuare a vincere: "Contiamo molto sul nostro fantastico pubblico – afferma il centrale Mario Ferraro – ci può dare la spinta decisiva, noi faremo di tutto per vincere". Sulla stessa linea d’onda anche il regista Nicola Zonta: "I nostri tifosi sono importantissimi, ci possono dare un contributo importante". Grande ex di turno sarà Andrea Nasari, l’anno scorso nelle fila di Fano ma gli elementi validi a disposizione di coach Simeon sono parecchi. Lo schiacciatore Andrea Galaverna, assente all’andata, può garantire esperienza, mentre i punti in attacco sono affidati agli attacchi di Marco Spagnol. Solo quattro sconfitte in campionato per il Monge-Gerbaudo che punta decisamente ad un piazzamento di prestigio al termine della stagione regolare, ma che ancora deve confrontarsi con le prime due della classe. Tra cui appunto la capolista Vigilar.

b.t.