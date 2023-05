Vigilar, una partita secca In ballo la finale playoff

Partita secca. La Vigilar oggi alle 19 al Palas Allende di Fano contro Casarano si gioca la qualificazione alla finale playoff dopo che, in gara 2, i pugliesi hanno fatto la voce grossa e sconfitto i virtussini per 3 a 0: "Le partite vanno giocate ed analizzate di volta in volta – afferma coach Castellano – in casa loro sono stati bravi in modo particolare nella fase battuta, vediamo da noi in gara 3 cosa succederà". A Cutrofiano non è stata la stessa Vigilar di gara 1, ma si è trovata di fronte un avversario diverso e più agguerrito: "Casarano ha battuto molto bene – continua il coach campano – impedendoci di giocare al centro, pertanto con palla scontata il loro muro era presente sui nostri schiacciatori". Poi Castellano ammette: "Non abbiamo combattuto come altre volte e siamo stati poco lucidi nei finali dei primi due set quando eravamo a stretto contatto. Faccio i complimenti comunque a Casarano che ha giocato una bella partita". Ora i virtussini si giocano il tutto per tutto in casa e, davanti al proprio numeroso pubblico, vorranno ripetere la prestazione di gara 1. Ma Leo Shoes è avversario temibile, capace nei primi due turni dei playoff di andare ad espugnare i campi di Palmi e Parma. I biancorossi quindi oggi si giocano una partita da dentro o fuori. Il team del presidente Cennerilli viene da un campionato stupendo, chiuso in testa. b.t.