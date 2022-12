Villa Ceccolini: 3-0 a tavolino Torre San Marco penalizzata

Nel girone A del campionato di Seconda categoria è lotta aperta tra tre squadre: Peglio, il Santa Cecilia e la Vadese. Dietro, tutte le altre con un distacco consistente. In zona playoff il Cà Gallo, il Valfoglia e il Casinina. Nei quartieri bassi l’ultimo posto è occupato (loro malgrado) da 3 squadre: Schieti, Isola di Fano e Piandirose. Poco più in su, ma in sofferenza di punti anche l’Apecchio.

I numeri. Si segna abbastanza in questo raggruppamento: dopo le 22 reti di quindici giorni fa, nell’ultimo fine settimana ne sono state realizzate 20 e con una partita in meno. 5 le vittorie di cui 3 esterne. Il Santa Cecilia è l’unica squadra imbattuta. Nelle ultime 4 partite l’Isola di Fano ha raccolto 4 punti. La Vadese è rimasta l’unica a non conoscere il segno di parità.

Il commento. "Il campionato è molto seguito è interessante – dice Stefano Lazzarini, esperto allenatore ex Carpegna – ho potuto verificare che molte squadre si sono affidate finalmente ai giovani, tra questi ne ho visti alcuni molto bravi. Il Peglio del mio amico Maurizio Bernardini sta volando inseguito dal Santa Cecilia e dalla Vadese. Queste senza dubbio sono le squadre più attrezzate per fare il salto di categoria. Le altre sono quasi tutte allo stesso livello, infatti spesso i valori in campo si equivalgono. Essendo ‘disoccupato’ ho visto quasi tutte le squadre e sono convinto che fino alla fine nulla sarà deciso con largo anticipo; anche il Carpegna, dove giocano i miei due figli, ha allestito una buona squadra".

I bomber. 15 gol: Roberto Neri (Monte Cerignone); 10: Omar El Kheir (Piandirose), 8: Andrea Monti (Carpegna) e Matteo Bozzi (Santa Cecilia); 7: Mirco Politi (Cà Gallo), Nicola Scopa (Peglio) e Diego Bernardini (Atletico Luceoli); 6) Davide Lanci (Tavoleto) e Ardit Basha (Schieti). 5: Vittorio Lucarini (Atletico Luceoli), Giacomo Azzolini (Santa Cecilia), Mattia Fiore (Santa Cecilia) e Mirko De Bartoli (Vis Canavaccio).

Girone B. Il Cuccurano mercoledì 21 dicembre è uscito sconfitto (0-3) dal match con l’Usav Pisaurum valevole come recupero della gara precedentemente non giocata per il maltempo, ma la squadra allenata da mister Magini ha confermato il primo posto forte del vantaggio di due punti sul Senigallia. A proposito di recuperi, il Comitato Provinciale ha sentenziato la perdita della partita per 3 a 0 da parte del Torre San Marco per non essersi presentata per disputare la gara (21 dicembre) con il Villa Ceccolini. Oltre alla sconfitta a tavolino alla società Torre San Marco (ultimo ora con 1 solo punto) è stata inflitta a nche la penalizzazione di 1 punto con ammenda di 100 euro.

I numeri. L’unica imbattuta delle 16 squadre è rimasta l’Arzilla, squadra abbonata più delle altre ai pareggi (8). L’attacco più prolifico con 30 marcature è quello del Cuccurano, il più asfittico con 10 gol all’attivo appartiene al River Urbinelli.

I bomber. 10 reti: Mirco Cela (Arzilla); 7 reti: Giacomo Campanelli (Della Rovere), Leonardo Fini (Hellas Pesaro) e Riccardo Serrani (Senigallia Calcio); 6 Alessandro Mancini (Hellas Pesaro), Luca Grossi (Trecastelli), Lucas Cabello (Muraglia), Michael Sabatinelli (Cuccurano) e Lucio Tartaglia (Usav Pisaurum), 5 reti: Luca Muratori (Real Gimarra), Emanuel Tardivo (Monte Porzio), Tommaso Rulli (Arzilla), Simone Giacomucci (Villa Ceccolini), Lorenzo Lepore (Arzilla), Mattia Trufelli (Hellas Pesaro), Jury Costieri (Marottese Arcobaleno), Federico Malerba (Tre Castelli),Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano).

La squadra della settimana. 13ªgiornata (Girone A e B). 1) Angelucci (Villa Ceccolini), 2)Matteagi (Cuccurano), 3) Galanti (Arzilla), 4) Bellucci (Hellas Pesaro), 5) Romitelli (Atletico Luceoli), 6)Conti (Real Gimarra), 7)Lazzarini Marco (Carpegna), 8)Scopa (Peglio), 9)Serrani (Senigallia), 10) Lamghari (River Urbinelli), 11) Mauri (Cà Gallo). All.Bernardini (Peglio).

Rinvio. La partita Valfoglia Tavoleto-S.Cecilia Urbania, che era in programma ieri a Ca’ Gallo, è stata rimandata per impraticabilità del campo.

Amedeo Pisciolini