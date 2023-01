Villa San Martino avanti L’Atletico rimonta in dieci

MAROTTA

1

VILLA SAN MARTINO

1

ATLETICO MAROTTA: Montesi, Catalano, Giobellina, Marconi, Travaglini, Marzano, Vitali (30’st Biondi), Fraternali (15’st Morganti), Cordella, Bracci, Bertarelli (25’st Pompei D.). All. Pompei A.

VILLA SAN MARTINO: Marcolini, Riceputi, Tartaglia, Pistacchini, Vagnini, Sanchini, Balleroni, Pedini (32’st Ascani), Carsetti (45’st Pascucci), Paoli, Righi (9’st Prodan). All. Cicerchia.

Arbitro: Buttafuoco di San Benedetto del Tronto.

Reti: 27’ pt Postacchini, 20’ st Cordella Note: espulso al 44’ pt Catalano per doppia ammonizione; ammoniti Carsetti, Travaglini, Giobellina, Pedini, Cordella

Su un campo reso pesante per la pioggia caduta fino a poche ore prima della partita, Atletico e Villa San Martino danno vita ad una partita maschia fin dai primi minuti. Al 21’ la gara si ferma per ricordare le vittime della Shoah che partirono dal binario 21 della stazione di Milano. Al 27’ inaspettatamente passano in vantaggio gli ospiti con Postacchini che raccoglie un lungo traversone e mette alle spalle di Montesi. Finale di tempo favorevole all’Atletico che però raccoglie soltanto alcuni calci d’angolo. Allo scadere l’Atletico rimane in dieci per l’espulsione di Catalano per aver ricevuto il secondo giallo per un presunto fallo. Nella ripresa reazione di orgoglio dell’Atletico che si butta alla ricerca del pareggio chiudendo il Villa San Martino nella propria metà campo. Al 20’st i locali raggiungono il meritato pareggio con Cordella che su azione di calcio d’angolo di testa mette alle spalle di Marcolini. Insiste fino al triplice fischio finale la formazione di casa cercando la vittoria che non arriva.