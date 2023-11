Villa San Martino: primo sorriso della stagione

La dodicesima giornata ha partorito il primo successo stagionale del Villa San Martino, tra l’altro unica compagine delle otto pesaresi a incamerare il risultato pieno. Negativo il risultato per la Fermignanese, Mondolfo Marotta, Vismara e Valfoglia. Un punto a testa nel derby tra il Gabicce e il S. Orso e un punto in cascina per la Pergolese. Tra sabato e domenica si sono registrate 4 vittorie, di cui 2 ottenute dalle viaggianti. 19 le reti. L’attacco più prolifico è quello della capolista Portuali Dorici (21 gol), quello più asfittico è della Pergolese (solo 8 gol al loro attivo) ma il team di mister Guiducci può vantare la seconda miglior difesa del torneo (solo 9 i gol subiti).

Il commento sul girone questa settimana è di Marco Teodori mister della Juniores Nazionale dell’Alma Juventus Fano, allenatore di calcio Uefa B, laureato in Scienze Motorie e che ha guidato con successo le compagini di Rio Salso e Fermignanese, vincendo il campionato di Prima categoria seguiti tre brillanti anni in Promozione. "La Promozione ha ‘consumato’ un terzo del campionato e credo che la classifica rispecchi le previsioni di inizio stagione. Premesso che la graduatoria è molto corta e basta qualche risultato per salire o scendere tante posizioni nelle prime posizioni sono presenti le squadre che ci si aspettava. Riguardo le provinciali il Sant’Orso sta facendo molto bene e nonostante sia incappato in qualche battuta d’arresto si è sempre saputa rialzare e penso che merita la classifica che ha. La Fermignanese dopo un grande avvio che l’ha vista primeggiare in classifica per qualche giornata, nelle ultime partite ha perso qualche punto di troppo perdendo qualche posizione. Il Valfoglia finora alterna grandi vittorie a qualche sconfitta, se trova continuità può giocare per le prime posizioni".

La classifica marcatori. 8 reti: Davide Montagnoli (Biagio Nazzaro), 7 reti. Jonathan Nardone (Barbara Monserra), 6 reti: Aleks Beta (Castelfrettese), Gaetano De Marco (Portuali Dorica) e Luca Canulli (Biagio Nazzaro). 5 reti: Manuel Muratori (Sant’Orso), Matteo Camilloni (Osimo Stazione), Tommaso Costantini (Gabicce Gradara). Seguono con 4 reti a testa sei calciatori.

La squadra della settimana. 1)Pigliapoco (Barbara Monerra), 2)Rosetti (Mondolfo Marotta), 3)Liera (Vismara), 4) Brocani (Biagio Nazzaro), 5)Lattanzi (Pergolese), 6)Cicci (Fabriano Cerreto), 7)Ricciotti (Valfoglia), 8) Ubertini (Barbara Monserra), 9)Messina (Villa San Martino), 10)Camilloni (Osimo Stazione), 11) Costantini (Gabicce Gradara). All. Michettoni (Osimo Stazione). Arbitro Bartomioli di Pesaro (Pergolese- Barbara Monserra).

Amedeo Pisciolini