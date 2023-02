Villa, una ripresa da dimenticare Fermignano colpisce con cinismo

VILLA SAN MARTINO

FERMIGNANESE

VILLA SAN MARTINO: Marcolini, Sanchini (24’ st Rossi), Riceputi, Tartaglia, Paoli, Vagnini, Postacchini, Balleroni (45’ st Marinelli), Pedini, Carsetti, Prodan, Ascani (40’ st Giannelli). All. Cicerchia.

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Garota (44’ st Volpini), Cusimano, Loberti (14’ st Gori), Bozzi, Labate (37’ st Izzo). All. Teodori.

Arbitro: Ulisse di Macerata.

Reti: 5’ st Labate, 43’ st Garota

Pesante battuta d’arresto per il Villa San Martino al termine di una partita condotta con ordine dalla Fermignanese che porta a casa tre punti d’oro. Nel primo tempo entrambe le squadre si equivalgono sulla gestione del gioco. Al 7’ ospiti pericolosi con doppio tiro in porta ma Marcolini è molto attento. Al 9’ Paoli lambisce il palo con una conclusione da fuori. Poi Prodan spreca in area con un tiro piuttosto impreciso. Al 43’ sempre Prodan tenta una rovesciata in area ma non colpisce il pallone.

Ad inizio ripresa va in gol la Fermignanese e doccia fredda per i padroni di casa che si fanno infilare da un colpo di testa di Labate da posizione decentrata a seguito di un tiro da calcio d’angolo. Al 18’ Gori entrato da poco impegna Marcolini dalla distanza. Nel finale raddoppio degli ospiti con l’under Garota che infila su azione di contropiede.

Fase finale della partita gestita con ordine dagli ospiti. Invece una giornata da dimenticare per la pattuglia di mister Cicerchia .