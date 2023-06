Vince Reggio Emilia sulla Lupo Ma il vero successo è l’inclusione

Conclusa con successo la terza edizione della "Lupo Baskin Cup" organizzata dai ragazzi della Lupo Basket Pesaro del presidente Filippucci. Sotto il sole infuocato, si sono giocate sul campo del Basket Giovane le due finali del torneo che ha visto coinvolte 15 squadre da tutta Italia: da Trieste a Ischia, da Milano a Opera, da Altopascio a Calderara passando per Montecchio Maggiore, Jesi, Fermignano e Montecchio. Ad aggiudicarsi il terzo titolo è stata la squadra di Reggio Emilia Baskings che ha superato i padroni di casa della Lupo. "Non può essere un caso che il torneo se lo sia aggiudicato una squadra emiliana, sintomo di una terra che non molla mai e che si rialza sempre più forte di prima – dice il coordinatore della manifestazione, Andrea Deangelis – . La Lupo Baskin Cup è ormai una tappa fissa per l’estate pesarese e un punto di riferimento importante per il mondo del baskin. Promettiamo già una quarta edizione ancora più clamorosa". Durante i quattro giorni del torneo sono state disputate 32 partite e coinvolti oltre 300 giocatori. Questa disciplina, inclusiva al 100%, vede in campo sia normodotati che disabili di ogni età e sesso ed è proprio questo a rendere l’evento ricco di emozioni.

e.f.