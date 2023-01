"Vincere non giocando al top E’ questa la forza dell’Atletico"

Soddisfazione dell’Atletico Gallo per i tre punti, un po’ di rammarico a Fossombrone per non essere andati più in là di un pareggio e amaro in bocca a Urbino per la sconfitta casalinga. Questo riguardo le provinciali in una giornata (la diciassettesima) che ha confermato le potenzialità della capolista Atletico Ascoli e le difficoltà in fondo alla graduatoria del Marina e del Porto Sant’Elpidio. In questo momento la classifica vede l’Atletico Ascoli prima con un vantaggio di 4 punti sul Montefano e Osimana e una griglia intasata riguardo i playoff considerando che nell’arco di 2 punti ci sono ben 8 squadre. Ritornando in fondo alla graduatoria se il campionato fosse finito oggi il Porto Sant’Elpidio sarebbe retrocesso, stessa cosa per il Marina che ha più di 10 punti di differenza rispetto alla quintultima e quindi per i playout spareggerebbero il Castelfidardo e il Fabriano Cerreto. Ma i punti sono ancora tanti e può tutto cambiare.

Atletico Gallo. "Sono tre punti importanti per la classifica questi riportati a casa da Porto S.Elpidio – dice il diesse del Gallo Ettore Mariotti – e arrivati al termine di una partita comunque non giocata al massimo della nostra squadra, sapevamo che era difficile, i nostri avversari hanno dato tutto vista la loro classifica . L’essere riusciti a riportare a casa il risultato pieno è comunque la cosa più importante. Adesso dobbiamo subito pensare alla difficile trasferta di Osimo".

Fossombrone. Lo zero a zero casalingo con la Sangiustese è commentato il giorno dopo dall’allenatore del Fossombrone Michele Fucili: "Partita combattuta contro una squadra che ha cercato di chiudere tutti gli spazi. Abbiamo concesso poco e anche in dieci nel secondo tempo abbiamo provato a vincerla ma ci è mancato il guizzo decisivo. Allunghiamo la serie positiva e testa subito alla prossima trasferta insidiosa di Montefano". Il diesse Marco Meschini ha aggiunto: "Partita ostica contro un ottima squadra, abbiamo cercato sin da subito di fare la partita è di provare a scardinare l’ottima gestione difensiva della Sangiustese, purtroppo poi a metà secondo tempo siamo rimasti in dieci in azione di contropedale avversaria, da lì in poi la partita si è equilibrata un po’ di più, per cui ci prendiamo il punto e ci prepariamo al meglio per la difficilissima trasferta di domenica contro il Montefano".

Urbino. La sconfitta contro l’Atletico Azzurra Colli è commentata dal diesse dei ducali Francesco Amati: "Sapevamo la difficoltà della partita perché si affrontava una squadra tosta fisicamente e forte tecnicamente. Nel primo tempo abbiamo creato un buon volume di gioco sviluppando diverse occasioni ma siamo andati al riposo sul 2 a 1 a favore dei nostri avversari, risultato che è rimasto tale fino alla fine della gara. Nel secondo tempo non abbiamo quasi mai giocato: interruzioni di continuo e perdita di tempo da parte degli avversari. Ci abbiamo comunque provato fino all’ultimo ma non siamo riusciti a riportare il risultato sul binario della parità, comunque questa sconfitta non crea nessun tipo di malumore. Squadra e società rimangono serene e si continua a lavorare già con la testa al prossimo turno contro il Chiesanuova". A proposito dell’Urbino domenica contro l’Atletico Azzurra Colli è andato in gol su calcio di rigore il portiere Luca Fiorelli, specialista del tiro dagli 11 metri, ben 16 i gol segnati in carriera, di cui 12 realizzati con la maglia dell’Urbino.

Amedeo Pisciolini