"Vincere soffrendo, il mio Montecchio è sempre più leader"

Sesta vittoria di fila per la K Sport Montecchio e il traguardo dell’Eccellenza è sempre più vicino. Dietro va come un treno l’Urbania che se non riuscirà a raggiungere la capolista (cosa improbabile vista la differenza di 13 punti a 6 giornate dal termine) punta a ‘saltare’ i playoff grazie alla forbice dei 10 punti (attualmente la differenza tra l’Urbania e le terze in graduatoria è di 8 punti). Cercano invece i punti salvezza il Villa San Martino e la Cagliese.

I numeri. In sofferenza il Mondolfo Marotta (sconfitto in casa dal Moie ) in grado di incamerare un solo punto nelle ultime 7 partite. 18 punti nelle ultime 9 gare per il Sant’Orso.Il K Sport Montecchio con 58 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 53 reti quello dell’Urbania. La squadra che ha subito più reti è quella del San Costanzo (47) invece la difesa meno perforata appartiene al Portuali Ancona (19). Il Gabicce Gradara, che ha vinto 2-1 con il Barbara, è il team più abbonato ai pareggi (13).

I commenti. Il mister della K Sport Simone Lili così commenta il successo contro i Portuali Ancona: "I primi 20-25 minuti abbiamo giocato con un buon ritmo, buone combinazioni di gioco ed intensità creando i presupposti per la vittoria finale, abbiamo fatto gol e potevamo andare sul 2-0, poi abbiamo controllato fino all’intervallo. Nella seconda frazione di gioco abbiamo calato il ritmo e l’intensità, non abbiamo sfruttato a dovere alcune ripartenze ed i Portuali hanno creato i presupposti per il pareggio, hanno colpito una traversa e un palo, ma non ci sono riusciti. Una vittoria quindi sofferta ma non per questo importante e bella. I Ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di avere le qualità necessarie per raggiungere ilo nostro obiettivo. Adesso una meritata sosta e poi penseremo alla Vigor Castelfidardo". L’allenatore del S.Orso Pierangelo Fulgini cosi sintetizza la vittoria contro il Marzocca: "E’ stata una partita difficile e complicata dovuta anche all’inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, ma i ragazzi sono stati bravi e determinati per portare a casa questa vittoria che hanno voluto ad ogni costo e che ci mette in una posizione importante e soprattutto tranquilla".

La squadra della settimana. 1)Lombardo (Vigor Castelfidardo), 2)Aiudi (Valfoglia), 3)Tonini (Portuali Ancona), 4)Paoli (K Sport Montecchio), 5)Rossi (Urbania), 6)Pieretti (Cagliese), 7)Colombaretti (San Costanzo), 8)Mani (Gabicce Gradara), 9)Bartolini (Gabicce Gradara), 10)Saurro (S.Orso), 11) Ruggeri (Moie Vallesina). All. Mirco Omiccioli (Urbania). Arbitro: Malasconta di Jesi (Cagliese- Valfoglia).

Amedeo Pisciolini