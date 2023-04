"Vinta la scommessa, Fano vi stupirà ancora"

La terza vittoria di fila dell’Alma in casa di una diretta concorrente, il Cynthialbalonga, vale i playoff. Per il patron del Fano Mario Alessandro Russo, "la conferma del buon lavoro fatto in sintonia con il mister, il quarto posto matematico è una giusta soddisfazione per un gruppo di ragazzi eccezionali. Li ho ringraziati di persona e sono sicuro che continueranno a far bene. Queste altre due partite serviranno al mister e alla squadra per preparare al meglio il finale di stagione. Probabilmente non ci credeva nessuno, non solo ad agosto, ma anche a dicembre-gennaio nel pieno momento di difficoltà, dopo le partite con Notaresco e Nuova Florida, quando anche dall’interno invece di sostenere squadra e allenatore si invocavano rinforzi e nuovi mister. Col mister possiamo dire di aver vinto la nostra personale scommessa, poi se vorrà rivelerà lui cosa gli ho detto in quei frangenti". Ora l’obiettivo è, "divertirsi il più possibile e, come dice il mister, divertendoci a vincere i playoff, spero che questo serva a far ritrovare entusiasmo alla piazza con uno stadio in versione derby Vigor Senigallia. Se fosse sempre così allora davvero si potrebbe pensare a qualcosa di più importante per il prossimo anno". Com’è stata la vittoria a Genzano? "Primo tempo equilibrato, sia a noi che a loro è mancata la capacità di finalizzare in un paio di occasioni. Nella ripresa i ragazzi subentrati, come altre volte, sono stati bravi a trovare la giocata giusta e far gol. Con più freddezza Drolè avrebbe potuto fare pure il secondo, dimostrando tutte le sue qualità da giocatore di altra categoria. Poi è normale che una volta in vantaggio ci siamo un po’ abbassati concedendo due, tre occasioni agli avversari, ma tutta la squadra, soprattutto la difesa, ha retto benissimo con Tommasino bravo a farsi trovare sempre pronto. L’impressione principale è che indipendentemente da chi gioca, chi va in panchina o in tribuna questo è un gruppo di ragazzi bravi che raramente sbaglia sotto il punto di vista dell’impegno o dell’approccio alla gara. Poi i risultati spesso vengono condizionati dagli episodi e speriamo che a noi continuino a girare a favore".

Silvano Clappis