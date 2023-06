Viola Patrignani di Pesaro vince la 'Filippi Cup' e vola ai Mediterranean Beach Games

Terza vittoria di fila su tre tappe a Pescara per Viola Patrignani, pesarese in forza alla Canottieri Elpis di Genova, nella ‘Filippi Cup’ di canottaggio beach sprint con un podio che ha visto ancora la presenza di tre ragazze pesaresi su sei. Ma la notizia è che Viola, insieme alla sua compagna Silvia Tripi, ha vinto i trials risultando selezionata nel doppio femminile per i Mediterranean Beach Games che si terranno il prossimo settembre a Creta. Un percorso netto per le due ragazze che le ha viste primeggiare prima a Palermo, poi a Venezia, infine a Pescara sconfiggendo avversarie di rango superiore con grinta e sicurezza. Alla selezione hanno partecipato campioni del mondo e olimpionici, segno che questa disciplina in odore di Giochi Olimpici sta prendendo piede su tutto il territorio nazionale.