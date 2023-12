Virtus, addio Michalovic Arriva il bulgaro Dimitrov

Galeotto fu il derby. Dopo la sconfitta per 3 a 0 a Macerata la Smartsystem ha deciso di tagliare l’opposto serbo Peter Michalovic. In realtà quella di Macerata è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Del resto l’attaccante non ha mai convinto. La Virtus ha avuto anche parecchia pazienza. Il martello è arrivato a Fano due mesi fa, a settembre. E’ mancato di costanza e forse anche di carisma. Il team del presidente Emidio Cennerilli quest’anno punta in alto e ha bisogno che il maggiore terminale picchi. E così sta per arrivare alla corte di coach Paolo Tofoli l’opposto bulgaro Hristiyan Dimitrov. E speriamo che sia la volta buona. Quest’anno la società biancorossa non è stata finora fortunata in fatto di stranieri. Una formazione che va forte con gli italiani, un gruppo coeso e qualità. La ciliegina sulla torta potrebbe essere Dimitrov, classe 1999 e 200 cm, che in Italia ha già giocato indossando la maglia del Parma. Ancora il club fanese non ha ufficializzato il giocatore, ma ha intanto salutato Michalovic con un comunicato via social: "Peter Michalovic non è più un giocatore della Smartsystem Fano. Arrivato a fine settembre in soli due mesi Peter ha saputo trasmettere le sue enormi doti umane e la sua professionilità. Gli auguriamo le migliori fortune per il proseguio della sua carriera. Good luck Peter!". Ed ora tocca al bulgaro provare a fare continuare a correre la Smartsystem.

b.t.