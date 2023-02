Virtus e Bertuccioli con mire da primato

Domani giocano solo le squadre maschili della serie C di volley, il campionato è fermo per le formazioni femminili. Nel girone promozione, alle 16 la Virtus Fano ospita al PalaTrave l’Aurora Appignano. "Giochiamo in casa contro Appigano – avvisa coach Michael Angeletti –. E’ una squadra molto forte e ben organizzata che momentaneamente si trova terza in classifica a -2 da noi. Sarà fondamentale aggredirli sin da subito con il nostro servizio e far bene nella fase muro-difesa". La classifica vede comandare la Sios Novavetro San Severino con 40 punti, la Virtus resta in scia, al secondo posto a quota 35.

Nel girone salvezza, alle 17 tocca ad Arbo Borgovolley Fano che accoglie al palazzetto di Lucrezia il Caldarola. "Finalmente il week-end scorso ci siamo sbloccati ottenendo una bella vittoria in trasferta – commenta il vice Diego Palazzetti – purtroppo i problemi di organico non ci lasciano in pace da inizio stagione e ci costringono ogni sabato a schierare un sestetto diverso. Anche questo sabato dovremo inventarci qualcosa, ma il fattore campo sarà dalla nostra. Se riusciremo ad offrire una prestazione al livello delle ultime uscite, l’obiettivo vittoria è sicuramente alla nostra portata".

Alla stessa ora la Bertuccioli Polbottega (foto) a Morciola affronta Macerata. "Sarà una sfida di alta classifica contro la capolista Macerata distante da noi di un punto – così il vice coach Andrea Signoretti – cercheremo di mettere la freccia e di sorpassarli in graduatoria". Una vittoria infatti catapulterebbe Bottega al primo posto. La Montesi Pesaro alle 17,30 al PalaKennedy di Montegranaro a Pesaro sfiderà Civitanova. "Sarà una partita molto delicata – avvisa coach Tropeano –, dobbiamo dimenticare subito l’eliminazione in Coppa Marche e tuffarci in campionato. I ragazzi avendo giocato mercoledì sera protrebbero essere un po’ stanchi". La classifica: Banca Macerata 24, Bertuccioli Bottega 23, Arbo Borgovolley Fano 18. La Montesi Pesaro è settima con 9 punti.

Beatrice Terenzi