Virtus fa felice Angeletti: "Dovevamo salvarci, siamo primi"

In serie C maschile è tempo di bilanci. Ecco l’analisi di Andrea Signoretti vice del Bottega: "Non abbiamo raccolto quanto meritato per sfortuna e infortuni, ma l’obiettivo restano i playoff". Anche il coach della Montesi Tiziano Tropeano si aspettava qualcosa di più dal 2022 che dividerebbe in tre fasi fasi: "La prima la promozione in C, la seconda la rinuncia della serie B. La terza quella che stiamo vivendo attualmente con una formazione giovane. Il nostro obiettivo è la crescita dei nostri giovani del vivaio. All’inizio questa categoria è stata dura per mancanza di esperienza, ci sono stati malumori in spogliatoi, ma lo staff tecnico ha fatto di tutto per mettere a proprio agio i ragazzi. Ora si è ritrovato entusiasmo e vittorie, il clima è quello giusto, vogliamo i playoff". Partenza forte per l’Arbo Borgovolley Fano poi però il motore è andato in panne, così il vice allenatore Diego Palazzetti: "Il campionato era iniziato piuttosto bene per noi e fino ad un mese fa eravamo in piena lotta per la poule promozione. Nell’ultimo periodo invece abbiamo raccolto pochissimo ed ora per chiudere la prima fase tra le prime 4 servirebbe un autentico miracolo. Mancano 3 partite alla fine del girone. L’anno scorso avevamo iniziato la poule salvezza con soli 7 punti, quest’anno siamo già a 14, quindi c’è stato un miglioramento evidente. Certo è che, prima di queste ultime 4 partite in cui abbiamo ottenuto soltanto 1 punto, avevamo fatto più di un pensierino al vertice". Sorriso a 360 gradi invece per il tecnico della Virtus Fano Micael Angeletti la sua compagine chiude il 2022 in vetta: "Siamo una squadra più giovane dell’anno scorso, l’obiettivo era mantenere la categoria, invece i ragazzi si sono ben comportati e ora siamo già salvi, addirittura primi. Tra tre giornate giochiamo i playoff con il girone sud. Affrontiamo questa seconda parte con leggerezza, senza pressioni, di certo non appagati, ma sereni. Vogliamo divertirci e crescere. I giovani hanno sempre risposto presente quando sono stati chiamati in causa". La classifica: Virtus Fano 24, Trasporti Frezzotti 22, Terra dei Castelli, Volley Game 20, Bertuccioli Bottega, Arbovolley Fano 14, Sabini 11, Montesi Pesaro 7. Il campionato riprende il 7 e l’8 gennaio 2023. Beatrice Terenzi