Virtus, Tofoli: "Molto deluso dalla nostra gara"

La Virtus, dopo quattro vittorie di fila, si è arrestata, interrompendo la sua imbattibilità nonostante una gara tirata e giocata punto a punto. Diverse cose non hanno girato nella metà campo virtussina, in primis l’incapacità di chiudere i set quando il momento lo richiedeva: "Sapevamo che Sorrento aveva delle individualità importanti – afferma il centrale Pietro Galdenzi, una delle poche note positive nella trasferta in terra campana –, ma siamo stati poco lucidi e abbiamo sofferto nei momenti importanti. Quando siamo stati punto a punto non abbiamo avuto la capacità di chiudere la gara commettendo errori ingenui". Assolutamente insoddisfatto coach Paolo Tofoli, apparso arrabbiato più che deluso a fine gara: "Avevo avvertito i ragazzi – afferma il tecnico virtussino – che bisognava giocare questa partita punto su punto. Invece non abbiamo mostrato maturità, forse ancora non siamo pronti. Abbiamo commesso errori ingenui, regalando peraltro un set, il quarto, in cui eravamo in vantaggio di alcuni punti". Infatti nel quarto parziale la squadra si era portata avanti vanificando però tutto nel finale: "Il quarto set è stato tra l’altro simile al terzo – dice Tofoli – poi alcuni errori li paghi a caro prezzo contro comunque una buona squadra".

Ora la Smartsystem giocherà due gare casalinghe consecutive, un’occasione unica per recuperare i punti persi a Sorrento: "Vero – conclude Tofoli – ma sono molto deluso dalla prestazione campana, potevamo fare meglio". Una sconfitta ci sta, ma quello che brucia è come è stata subita. Gli avversari di turno erano alla portata dei fanesi. Tante cose non hanno funzionato in Campania. Una fra tutte le polveri bagnate dell’opposto Michalovic. In attacco lo straniero, punta di diamante della Virtus, non è stato efficace come altre volte. Altra situazione da rivedere è la difesa. In partite come queste è necessario avere pazienza. Domenica davanti al pubblico amico del Palas Allende i biancorossi devono subito rialzare la testa. Alle 18 arriva Casarano.

Beatrice Terenzi