Vis, a Fermo cercansi prestazione glaciale

La Fermana è una di quelle squadre rotonde ma con gli spigoli che se ci vai a sbattere buchi la gomma e deragli. E se deragli fili dritto verso il buco nero dei dilettanti. Meglio dunque non guardare il precipizio e concentrarsi sul campo, dove la Vis oggi ha la possibilità (teorica) di ribaltare le sorti se sarà capace di leggere in modo glaciale i novanta minuti. Non ci sono altre vie di uscita alla perenne mediocrità progettata dal club (e interpretata da una squadra con limiti evidenti da agosto), se non quella di pensare campo di calcio di Fermo come uno scacchiere da riempire densamente in ogni angolo e fino al minuto 96 con scaltrezza millimetrica, al cospetto di una formazione speculare per vocazione come la Fermana che se vince è salva e mira ai playoff ora a meno 4. I senatori della Vis cercheranno di prendersi sulle spalle una squadra in conclamato deficit di qualità giovanile e con il suo miglior under squalificato (Aucelli). In difesa potrebbe giocare Rossoni per Gega. Regalone: a Fermo (2 sole sconfitte in casa con Reggio e Rimini) manca il bomber Fischnaller (11 gol). Al suo posto il giovane Bisatto, prestito del Vicenza e già in rete ad Alessandria. La Fermana ha fatto la squadra due giorni prima dell’inizio del campionato e ha azzeccato tutto: dall’ex Juve Giandonato, distributore automatico di palloni, a Misuraca al centrale Parodi e fino agli ex pesaresi Pellizzari, autore di un torneo superbo, De Nuzzo ed Eleuteri.

Così in campo, stadio Recchioni ore 17,30

FERMANA: Borghetto, Gkertsos, G. Parodi, Pellizzari, De Nuzzo, Scorza, Giandonato, Misuraca, Romeo, Busatto, Maggio. All.Brevi. A disp.: De Matteis, Nardi, Graziano, Vessella, Eleuteri, Carosso, Tulissi, Nannelli, Neglia, Spedalieri, Pinzi, Pampano, Ronci, Sacco.

VIS : Farroni, Rossoni, Zoia, Tonucci, Bakayoko, Di Paola, StClair, Valdifiori, Astrologo, Gerardi, Fedato. All.Brevi. A disp. Campani, Gega, Gavazzi, Garau, Parodi, Borsoi, Enem, Ngom, Sanogo, Pucciarelli, Ghazoini,

Arbitro: Milone di Taurianova

d.e.