"Vis, adesso le motivazioni contano tanto"

Marco Alessandrini, ex allenatore della Vis, a Cesena ha vinto due volte: con il Fano in serie C da subentrato quando i granata venivano da una lunga serie di sconfitte e con i biancorossi lanciatissimi (4-0) e l’anno prima in serie D a Recanati, nell’anno in cui i bianconeri vinsero il campionato: successo sia a Cesena davanti a diecimila persone (0-1) e sia in casa 2-1.

Alessandrini, come si fa a vincere a Cesena?

"Se uno lo sapesse sarebbe facile, nel mio caso parlerei di coincidenze. Con la Recanatese c’era un lavoro dietro annuale, avevo cominciato la stagione da primo allenatore. Con il Fano ho vinto da subentrato e i meriti vanno divisi con chi mi ha preceduto e con tante componenti. Direi che a Fano ero riuscito a portare serenità in una situazione che era precaria, Fano veniva da otto sconfitte ma c’è da dire che te la potevi giocare con davanti tanto tempo"

Tempo che la Vis non ha...

"Sì, ma le vittorie a volte vengono per circostanze. Parlando del Pesaro intanto viene da un successo importantissimo con l’Imolese che gli ha dato una certa sicurezza, perché ha escluso situazioni ancora più negative quali una posizione di classifica ancora più critica o addirittura la retrocessione diretta. Ora questo risultato positivo deve essere cavalcato. Ora le motivazioni diventano fondamentali e penso che la Vis ne abbia di altissime. Il cambio di allenatore ha dato una certa serenità all’ambiente, il che è molto utile anche a sgombrare la testa dei giocatori da pensieri negativi"

Cosa deve fare la Vis a Cesena?

"Deve andare a giocarsela, il Cesena può anche agganciare i primi posti ma potrebbe anche avere capito che la vittoria diretta del torneo è difficile. E’ anche vero che lì il tifo è eccezionale e che la squadra deve sapere rispondere ai propri tifosi. Ma la Vis non può preoccuparsi delle motivazioni del Cesena p dell’ambiente caldo che troverà, ma anzi deve trarre da questo ancora più motivazioni e giocare la partita con maggior carica e determinazione, sapendo che quella gara può valere una stagione. Poi può accadere qualsiasi cosa, giochi con un avversario importante, ma il cambio di allenatore e la vittoria su Imola sono fattori da sfruttare"

Pucciarelli si è "svegliato"...

"Pucciarelli era uno dei giocatori su cui la società puntava molto, così come ci sono altri leader, come Valdifiori, Tonucci, Bakayoko che sono fondamentali avendo ritrovato autostima. Queste sono buone premesse".

Provare a giocarsela con la peggior difesa?

"A questo punto deil campionato sono valutazioni da superare. C’è un allenatore nuovo che ha idee diverse, ma la mia filosofia è sempre quella di giocarsela: nessuno è imbattibile, certo hai davanti una squadra che punta alla B ma la Vis è nelle condizioni di cercare le proprie motivazioni, non quelle avversarie sfruttandole fino in fondo. Poi se ci riesce bene, se non ci riesce ci ha provato, questa è la mia idea, questo è quello che farei io. Poi è normale che non ci sono certezze, ma a questo punto del campionato la testa fa la differenza e la motivazione è la benzina da mettere in campo. Se lotti per un obiettivo così importante puoi provare a dare tutto perché mancano pochissime partite. Ogni statistica negativa va in archivio ora"

Come vede lotta playout?

"Si va avanti alla giornata, è impossibile fare pronostici, non se ne possono fare in queste ultime due partite. L’unica quasi certezza è l’ultima posizione del Montevarchi. Poi la Vis può salvarsi anche direttamente, così come davanti Torres e Fiorenzuola possono tirarsi fuori. Ma tutto può accadere. Non è fondamentale fare tabelle, è fondamentale il prossimo turno. Già a Cesena la Vis può aprirsi la possibilità di salvezza diretta. Se così non fosse bisognerà scalare e trovare la miglior posizione"

