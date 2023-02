"Vis, adesso tutte le gare sono decisive"

Sarà un episodio a decidere Vis-Alessandria? La sensazione, senza tanto pretendere di avere tra le mani la sfera di cristallo, è che al "Moccagatta" (domenica, ore 14:30) a fare la differenza sarà un fitto intreccio di strategie, freschezza e panchina. Lo sa bene il tecnico biancorosso Oscar Brevi, che nella conferenza stampa dell’antivigilia snocciola un’analisi tanto lucida quanto programmatica della sfida in terra piemontese: "In questa settimana prima abbiamo riposato, poi lavorato con giusto entusiasmo, consapevoli che al di là del match di domenica tutte le gare da qui alla fine saranno decisive. Ad Alessandria cercheremo di fare la nostra gara e di mettere in campo le nostre qualità. E chi sarà più bravo porterà a casa i tre punti". Brevi poi fa il punto sugli infortunati: "Al momento l’unico che non si è allenato è Provazza. Di Paola e Gavazzi? Hanno lavorato entrambi, ma nelle prossime ore valuteremo se ci sono le condizioni per poterli utilizzare senza rischi: ci saranno turni ravvicinati, e più giocatori abbiamo a disposizione più abbiamo la possibilità di fare risultato". Detto che durante l’allenamento di giovedì entrambi hanno svolto un sempre lavoro atletico, il rientro di Gavazzi appare dietro l’angolo, mentre per quello di Di...