Vis al "Cecchi", lezione e invito: "Venite al match con l’Imolese"

Terzo appuntamento nell’ambito del Progetto "A Scuola con Classe" realizzato dalla Vis Pesaro questa volta all’Istituto Agrario Antonio Cecchi di Pesaro. Nello splendido scenario di Villa

Caprile gli studenti hanno ascoltato Paolo De Biagi, già Prefetto di Pesaro, Alberto Paccapelo, vice Presidente nazionale del Panathlon e Stella d’oro del Coni e Daniele Arrigoni, ex allenatore della Vis che ha condotto nel 2000 i biancorossi nel vincente spareggio di Arezzo contro il Rimini, valso la promozione in C 1.

I valori dello Sport, le regole che lo disciplinano, la valenza etica ed educativa della pratica sportiva, il fair play, la fruizione

corretta dello spettacolo sportivo e la preziosa testimonianza di Mister Arrigoni, sono i temi che hanno catturato l’attenzione dei ragazzi, pronti a interrogare i relatori.

L’incontro, curato dal direttore marketing Guerrino Amadori e introdotto dall’addetto stampa Luciano Bertuccioli, ha coinvolto i giovani: "Vogliamo ringraziare – ha detto Amadori – il dirigente scolastico Riccardo Rossini, i docenti e gli studenti che hanno reso possibile questo incontro. I ragazzi sono stati invitati per la prossima gara interna di giovedì 6 aprile con l’Imolese"