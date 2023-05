Vis al sicuro, la Lega non ferma i playout

Una prima indicazione chiare è arrivata. La Lega avrebbe potuto fermare i playout accogliendo l’accorata richiesta dell’Imolese, ma non lo ha fatto. Questo significa che si va avanti sulla linea della tolleranza zero e che molto difficilmente verranno restituiti punti alla squadra romagnola, il cui presidente aveva scritto una lettera per chiedere la sospensione degli spareggi salvezza. I quali invece si giocheranno regolarmente, a cominciare da quelli del girone A (rigettato il ricorso del Piacenza) e per proseguire con San Donato-Alessandria, in programma oggi alle 17,30: diretta streaming su Eleven, per chi da Pesaro volesse fare da spettatore in un giorno che sarebbe stato altrimenti ad alta tensione: Imola era forse il peggior cliente da affrontare per Pesaro e la Vis non solo non scenderà in campo oggi, ma tutto lascia pensare che non lo farà più. Anzi: l’Imolese rischia altri punti di penalizzazione il 15 maggio, qualora il Tribunale federale accogliesse il ricorso presentato dalla Procura contro lo sconto avuto dalla società romagnola (era stato chiesto il meno quattro, è arrivato solo il meno due). Difficile anche pensare che il Siena precipiti all’ultimo posto per una penalizzazione pesantissima a causa delle sue vicende societarie, come forse speravano in Romagna. Insomma si va avanti ad oltranza verso la fine della stagione con la Vis Pesaro salva, fine che però sarà decretata solamente dopo il 15 maggio.

Le due squadre comunque continuano ad allenarsi e lo faranno fino alla sentenza definitiva di retrocessione dell’Imolese in serie D. Ieri la Vis è scesa in campo al "Benelli" dedicandosi a fraseggio e palleggio con la squadra divisa in due gruppi, sotto la direzione del tecnico Banchieri. Un gruppetto invece ha lavorato a parte al Supplementare, dedicandosi al lavoro atletico: tra questi Ngom e St Clair. Quest’ultimo si sta allenando a parte ormai da diversi giorni. Si allena anche l’Imolese. Antonioli sta facendo di tutto per tenere la truppa sulle corde in vista di un ipotetico spareggio da disputarsi dopo la seconda metà di maggio, ma non è facile. Il tecnico ha a disposizione tutta la rosa, tranne Zagnoni che si allena a parte. Per la Vis niente amichevole oggi, altro segnale che, almeno a Pesaro, allo spareggio si crede poco.

d.e.