Vis, altro snodo cruciale A Gubbio serve l’impresa

Se non è una finale, poco ci manca. Perché, pragmatismo (e non retorica) alla mano, quella col Gubbio è un’occasione d’oro per aggiungere almeno un mattone, e forse pure tre alla corsa salvezza che è arrivata ormai alla fase cruciale del campionato, con quattro partite ancora da giocare da qui alla fine della stagione regolare e prima della disputa di playoff e playout. In Umbria per la Vis ci sono in palio punti che consentirebbero di guardare con fiducia allo scontro diretto con l’Imolese del turno seguente a Pesaro. I biancorossi si avvicinano all’appuntamento (stadio "Barbetti", domani ore 17:30) dopo una settimana di lavoro intensa, in cui uno degli obiettivi principali è stato il pieno recupero di Di Paola (foto). In questo senso, non è escluso che l’ex Modena possa partire dal primo minuto, così come Pucciarelli: entrambi sono stati fondamentali per il mini arrembaggio vissino del secondo tempo con l’Entella. Tra i calciatori, cinque i diffidati: Farroni, Gega, Gerardi, Tonucci e Rossoni.

La Vis inoltre dovrà fare i conti anche con le assenze di Brevi e del suo vice Renzoni, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo. In panchina andrà il preparatore dei portieri Franzese, già "titolare" in quel Vis-Fiorenzuola 1-0 deciso da una rete di Fedato. Gubbio. Braglia potrebbe riproporre il 3-4-1-2 visto col San Donato, in cui spicca l’estro del classe 2000 Arena, in gol negli ultimi due turni e elogiato qualche giorno fa dal proprio tecnico ("In Spagna giocherebbe in una delle migliori cinque de La Liga"). In attacco ancora spazio al tandem Vazquez-Di Stefano, mentre l’unica variazione si dovrebbe registrare in difesa, dove Redolfi (al rientro dalla squalifica) è pronto a fare rifiatare Signorini, sì schierato titolare contro i fiorentini ma di fatto reduce da un lungo infortunio al ginocchio. Un fatto: gli umbri spiccano nella parte sinistra della classifica per il massiccio utilizzo di under, ben 6 nell’undici titolare di domenica scorsa (il 2002 Di Stefano; i 2001 Portanova, Bonini, Vitale e Semeraro; il 2000 Arena). Un tema, questo, approfondito in settimana dal ds Davide Mignemi: "Noi facciamo dei ragionamenti diversi rispetto alle altre squadre che sono in testa: nelle prime cinque posizioni di tutti e tre i gironi, solo noi e la Pro Sesto giochiamo coi giovani. E giocare coi giovani ti fa fare un mercato diverso – le sue parole durante la trasmissione "Fuorigioco" di TRG –. Se io mi chiamo Reggiana, prendo il migliore qui, il migliore là, stessa cosa se mi chiamo Entella e Cesena. Se mi chiamo Gubbio, invece, devo vedere i giovani, fare il minutaggio, e ciò avvalora di più il lavoro che è stato fatto. Però questi ragazzi vanno aspettati, perché hanno bisogno di intraprendere un percorso. Dobbiamo sperare nell’esplosione dei ragazzi e vivere di idee e intuizioni che si possono trasformare in un domani in giocatori importanti". E sul peso specifico della sfida con la Vis: "Arrivare quarti sarebbe qualcosa di strabiliante. Ma questo passa attraverso quattro partite, a partire dalla partita con la Vis Pesaro, forse quella più difficile di quelle da affrontare. Servirà un Gubbio agguerrito"

Riccardo Spendolini