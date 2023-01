Vis, Brevi alla riscossa: "Punti fondamentali"

Riccardo Spendolini

Se l’appetito viene mangiando, la Vis Pesaro ne ha in quantità. Merito della vittoria rotonda (e meritata) sul Fiorenzuola e di una classifica rimpolpata dopo più di un mese. Ma anche della fiducia con cui Di Paola e compagni guardano alla partita con l’Olbia (domani, ore 14:30), vero scontro diretto per lasciarsi alle spalle le sabbie mobili della zona playout.

"Veniamo da una buona prestazione che dobbiamo metterci alle spalle – così durante la conferenza stampa dell’antivigilia il tecnico biancorosso Oscar Brevi – La gara contro l’Olbia è una sfida in cui i punti hanno un peso maggiore rispetto alla partita di domenica scorsa, quindi dovremo mettere in pratica tutto ciò che abbiamo preparato".

Lavoro certosino e un 3-5-2 come modulo (liquido) di riferimento, dunque. Impreziositi da un mercato che, a oggi, ha portato in dote due difensori, i centrali Tonucci e Gega: "Entrambi sono aggregati alla squadra – racconta Brevi – Tonucci ha lavorato di più in questi giorni, e data l’assenza di Gavazzi per squalifica di sicuro uno dei due dovrà giocare".

In altri termini: Tonucci verso una maglia da titolare, Gega (ex Castelfidardo e Cavese) in panchina. In campo intanto si potrebbe rivedere Valdifiori, non impiegato sia con la Carrarese sia con la Recanatese: "In settimana si è allenato bene. Ha bisogno di lavorare, dato che era fermo da tempo, ma ha dato importanti segnali di ripresa. E sono convinto possa essere una nostra arma importante", le parole di Brevi. Sul fronte assenti e diffidati, contro i sardi mancherà Provazza (ancora out), mentre a rischio squalifica sono i vari Di Paola, Fedato e Zoia.

Sardi che lo stesso Brevi conosce, avendoli allenati nella stagione di C 20182019: "E’ una buona squadra, aggressiva e con qualità in parecchi interpreti, a partire da Ragatzu e Contini, calciatori che sono un lusso per questa categoria. Come già fatto in altre gare, dobbiamo limitare i loro pregi e accentuare i difetti che hanno". Del resto l’Olbia di Occhiuzzi è squadra temibile, almeno in questa fase: 5 risultati utili nelle ultime 6 gare, una vittoria nell’ultimo turno contro il Montevarchi di Banchini, il trio Ragatzu-Nanni-Contini come assetto offensivo ormai collaudato.

Capitolo mercato. La Vis ha ufficializzato la risoluzione del prestito dell’esterno Egharevba, arrivato in estate dalla Fiorentina e impiegato in 14 gare, per un totale di 770 minuti e 0 gol.

Dopo aver fatto ritorno alla casa madre, il classe 2003 è passato in prestito al Fiorenzuola: il club emiliano aveva individuato nell’ex Chievo un profilo goloso per il reparto avanzato.

Sempre nella giornata di ieri, il club di via Simoncelli ha comunicato la risoluzione del contratto del centrale difensivo Cavalli, ventidue anni e mai impiegato da inizio campionato.

Infine, prosegue senza sosta la ricerca di un attaccante esperto per rimpolpare il reparto avanzato.

L’ultimo nome in ordine di tempo è quello di Federico Gerardi, una vita tra B e C, nelle ultime due stagioni al Picerno (Serie C girone C): coi lucani ha totalizzato 43 presenze e 8 gol, tutti concentrati nella scorsa stagione.