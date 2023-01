Vis, Brevi sul mercato: "Ora ho tre carte in più"

Una vittoria per rilanciarsi in classifica, accumulare fiducia, gettare le basi per un girone di ritorno a tutta velocità. E’ questo l’obiettivo della Vis Pesaro all’antivigilia della sfida col Pontedera (domani, ore 17:30), sfida delicata contro un collettivo che non vince da due gare, ma che il sesto posto in classifica a quota 37 punti se lo è meritato eccome. Lo sa bene il tecnico biancorosso Oscar Brevi, chiamato a fare i conti con un’assenza importante come quella di Fedato: "Il problema risale alla settimana scorsa – le parole in conferenza stampa del tecnico meneghino –. Adesso stiamo facendo le verifiche del caso per capire i tempi di recupero. Dalle sensazioni non sembrerebbe un problema di grave entità: forse dieci giorni di stop". Nessun problema invece per Tonucci e Di Paola ("Abbiamo recuperato entrambi").

In campo, forse dal 1’, il nuovo arrivato Gerardi (ex Picerno): "Durante la stagione si è sempre allenato. Ora si è messo a disposizione, ma abbiamo ancora oggi e domani per valutare". Plausibile allora un suo impiego in tandem con Cannavò, quest’ultimo al centro di un intreccio di mercato con l’Ancona, anche se il club di via Simoncelli avrebbe preso tempo per la sua cessione. A chi gli chiede se le voci di mercato possano destabilizzare alcuni giocatori, Brevi taglia corto: "Questo è un periodo di arrivi e partenze, ma siamo professionisti e non possono esserci cali di tensione".

Sempre a proposito di mercato: "Devo ringraziare pubblicamente il direttore Menga e la società. Seppur in una sessione complicata, hanno messo a disposizione tre giocatori come Tonucci, Gega e Gerardi. Sapendo le difficoltà che ci sono, so che sono stati veramente bravi perché hanno bilanciato la squadra". Equilibrio, appunto. Quello che servirà contro un Pontedera dal sapore di rivelazione del campionato: "E’ una squadra organizzata che nelle ultime gare ha cambiato varie volte il sistema di gioco, non so se per problemi interni o per situazioni di campo. Inoltre è aggressiva e fa del possesso palla e del riattacco veloce le sue armi migliori, grazie a giocatori di valore come Nicastro, Fantacci e Benedetti".

Capitolo Valdifiori. Prosegue il percorso di recupero del centrocampista ex Empoli e Napoli, in campo per 25’ contro l’Olbia dopo le panchine con Recanatese e Fiorenzuola: "Adesso lo vedo pronto: anche lui si gioca la maglia da titolare insieme agli altri – commenta Brevi - Tutti sanno che sono importanti, e lui alla lunga ci può dare una grossa mano. Detto ciò, noi dobbiamo tenere conto non solo dell’avversario, ma anche delle condizioni del manto che penalizzano quei giocatori che fanno della giocata la loro arma migliore: Mirko in questo senso è penalizzato". Infine un appunto su due giocatori spesso fuori dai radar: "Ngom si è dato da fare e alla fine ha fatto gol. E ho fiducia anche in Garau. Nel momento che in cui avranno le loro opportunità dovranno dimostrarmi che in precedenza qualche scelta l’ho sbagliata".

Riccardo Spendolini