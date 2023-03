Vis, cammino più duro. Tre squadre di ferro

Un problema e un’opportunità. Due facce della stessa medaglia in un finale di stagione concitato. Imolese a parte, la Vis affronterà tre squadre che da tempo navigano in zona playoff: Gubbio, Cesena e Carrarese. Tre sfide in cui i biancorossi dovranno racimolare punti per evitare lo spettro degli spareggi salvezza. Eppure contro le big Fedato e compagni faticano terribilmente: dei 51 punti messia disposizione fino a oggi, i vissini ne hanno collezionati solo 4 (7,84%), figli dei pareggi con Pontedera (andata e ritorno), Ancona (ritorno) e Rimini (ritorno).

Un dato, questo, ben al di sotto di quelli delle squadre che lottano per la permanenza in C: Olbia, 14 punti su 54 (25,92%); Torres, 15 punti su 54 (27,77%); Alessandria, 13 punti su 54 (24,07%); San Donato, 14 punti su 57 (24,56%); Imolese, 8 punti su 54 (14,81%); Montevarchi, 11 punti su 54 (20,37%). Contro il Gubbio, gatta da pelare non solo per qualità del gruppo a disposizione di Braglia ma anche per il trend positivo degli umbri (tre vittorie consecutive), la Vis ha l’opportunità di salire a quota 34 o addirittura agganciare i 36 punti, con un occhio vigile agli scontri diretti Olbia-Alessandria e soprattutto Montevarchi-San Donato. Giudice sportivo. Al "Barbetti" la Vis dovrà fare a meno del tecnico Brevi e del suo vice Renzoni, entrambi fermati per un turno per "aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro": il primo, al 40esimo del secondo tempo, "pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale"; il secondo, al 14esimo della seconda frazione "a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa". Arbitro. Per la sfida in terra umbra la CAN C ha scelto Valerio Vogliacco di Bari, al primo anno in categoria. Per lui solo precedente coi biancorossi: sua la direzione di Vis Pesaro-Fiorenzuola 1-0. In stagione ha diretto 8 gare di Serie C, incluse le sfide del girone B Montevarchi-Recanatese 1-1 e Alessandria-San Donato 1-1, collezionando 37 ammonizioni, 3 espulsioni e 3 rigori concessi. I suoi assistenti saranno Ayoub El Filali di Alessandria e Alessandro Rastelli di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Gianluca Martino di Firenze. Biglietti. Al via la vendita dei tagliandi sia per la curva sia per la tribuna laterale destinata agli ospiti. Curva: prezzo unico di 10 euro più diritti di prevendita (gratis invece per i nati dopo il 1120216). Tribuna laterale: intero 18 euro, over 65 14 euro, donne 8 euro, nati dal 112005 al 31122008 5 euro, nati dal 112009 al 21122015 2 euro, omaggio per i nati dal 1120216. I tifosi potranno acquistare i biglietti sul sito www.vivaticket.com e in tutti i punti i vendita autorizzati. Il club umbro precisa che sarà necessario presentarsi allo stadio col biglietto in formato esclusivamente cartaceo.

Riccardo Spendolini