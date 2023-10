Vis, c’è la gara che chiude il ciclo terribile. All’Adriatico si affronta il Pescara di Zeman

E’ la gara che chiude il cosiddetto ciclo terribile. E’ la gara che mette fine alle trasferte in serie (8 delle prime 9 gare fuori casa, coppa compresa). Dopo, in qualche modo si tornerà alla normalità: la prevalenza di scontri diretti, l’assiduità col rinnovato Benelli. Intanto c’è da affrontare il Pescara di Zeman, domani alle 20,45 allo stadio Adriatico. Un privilegio, al cospetto di un maestro, che Banchieri definisce ‘l’uomo che negli anni Novanta ha cambiato il calcio’.

Le trasferte? ‘Accettiamo questa situazione, ci abbiamo fatto il callo – dice il tecnico vissino – certo, ci piace molto di più giocare in casa’. Quella di Ancona ha portato gol e consapevolezza: ‘Ci ha dato convinzione, ci ha fatto capire quanto questa squadra tenga alla maglia. Potevamo anche vincerla, l’abbiamo recuperata nel finale, il risultato alla fine ci ha gratificato’. A proposito di Zona Cesarini: ‘Su 8 partite di campionato fin qui giocate, abbiamo segnato tre volte nel recupero, vorrà dire qualcosa’.

Gli ultimi derby hanno proposto un Sylla goleador partendo dalla panchina, sarà ancora così? ‘Noi utilizziamo i giocatori per quello che serve alla squadra, non è importante chi gioca dall’inizio, ma chi è in grado di incidere, in qualunque situazione’.

Sarà ancora la volta di Polverino in porta, in attesa del rientro di Neri, sul quale Banchieri è pragmatico: ‘Tra una settimana, tra due? Lo utilizzerò quando i medici mi daranno l’okay’. Quanto al portiere ex Bari, incappato in un debutto problematico al Del Conero, il tecnico taglia corto: ‘Ha la fiducia di tutti noi. Io sono convinto dei suoi mezzi, arriva da una piazza importante, ha già giocato partite di spessore’.

A proposito di rientri, Da Pozzo torna a disposizione, anche se la caviglia fatica a sgonfiarsi del tutto. Gli altri ci sono tutti, a parte Mamona che ne avrà ancora per un po’. De Vries è atteso a una conferma, dopo la bella prova di Ancona: ‘E’ un giocatore forte, decisivo, dotato di qualità tecniche importanti. Ha cambio passo, è forte nell’uno contro uno’. E Karlsson si sta avviando verso la migliore condizione: ‘E’ forte, ci fidiamo di lui. A Recanati in coppa ha giocato 66 minuti e ha propiziato il terzo gol. Al momento è al 60-70%’.

A Pescara Banchieri confida di rivedere ancora la Vis che piace ai tifosi, a dispetto dei 5 punti: ‘Una squadra che non molla mai, che ha spirito di gruppo. Credo che questo i tifosi ce lo riconoscano’.

Il Pescara in avanti ha caratteristiche simili all’Ancona? ‘Mi aspetto una partita differente’, dice il tecnico. Differente anche dal derby perso col Pineto. Pescara che non avrà Tunjov e Staver, impegnati con le rispettive nazionali, e che recupera invece Tommasini: prenderà il posto di Cuppone al centro dell’attacco.