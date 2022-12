Vis, c’è poco da festeggiare. Gol, record negativo

Un Natale amaro, a più uno dall’ultimo posto occupato dall’Olbia. Intriso di delusione, la stessa che i tifosi della Prato hanno esternato a più riprese: dopo il fischio finale contro la Recanatese; ai cancelli dello stadio in un confronto serrato coi senatori e col responsabile dell’area tecnica Menga; in uno striscione appeso davanti al supplementare, sede degli allenamenti dei biancorossi ("Godetevi il Natale…che al ritorno il regalo ve lo facciamo noi!", firmato Curva Prato); in un’arena, quella dei social media, che è termometro dell’ambiente vissino.

La Vis Pesaro si congeda dal 2022 con 16 punti, 9 gol fatti (peggior dato di tutta la C) e 30 subiti, incastonati in una striscia di 13 non-vittorie consecutive, mai così male da quando i biancorossi hanno varcato le soglie del professionismo. La sconfitta con la Recanatese, arrivata dopo un palo di Rossoni, un gol divorato da Pucciarelli e un secondo tempo in calando, riassume tutti i limiti di questa Vis: offensivi, difensivi, caratteriali, la mancanza di una panchina che sappia incidere davvero.

Di buono c’è che Brevi ha recuperato Astrologo, pedina importante nelle rotazioni del centrocampo a cinque, e ha certificato l’affidabilità di Campani, in campo al posto di Farroni per garantire tre centrali over nell’undici titolare.

Proprio dalla difesa è arrivata una prestazione nel complesso solida, almeno fino all’episodio nel finale di gara. Perché se è vero che Sbaffo, centravanti liquido della Recanatese, ha l’innata capacità di farsi beffe delle difese di mezza Serie C, è assodato come la gestione degli ultimi minuti di Gavazzi e soci abbia lasciato a desiderare.

Per i vissini ora il dovere di ricompattarsi in vista della trasferta dell’8 gennaio in casa del Fiorenzuola, viatico per invertire un trend da retrocessione in Serie D.

Un obiettivo a stretto giro da raggiungere con nuovi innesti. Soprattutto in difesa, zona del campo in cui, per stessa ammissione di Brevi durante la conferenza stampa post Cesena, si dovrà intervenire in via prioritaria. Dunque almeno uno, forse due colpi per rimpolpare il pacchetto arretrato.

Senza trascurare l’attacco, che necessità di una prima punta prolifica e funzionale al 3-5-2 dell’allenatore meneghino. Il 2 gennaio prossimo partirà la sessione invernale di mercato: la Vis capitalizzare al meglio un periodo cruciale per rinforzare la squadra.

Match di Fiorenzuola a parte, ecco il programma dei biancorossi per i prossimi turni: Vis Pesaro-Olbia (domenica 15 gennaio, ore 14:30), Vis Pesaro-Pontedera (domenica 22 gennaio, ore 17:30), Ancona-Vis Pesaro (sabato 28 gennaio, ore 17:30), Vis Pesaro-Torres (martedì 31 gennaio, ore 21), San Donato-Vis Pesaro (sabato 4 febbraio, ore 17:30), Vis Pesaro-Rimini (domenica 12 febbraio, ore 14:30), Lucchese-Vis Pesaro (domenica 19 febbraio, ore 17:30), Alessandria-Vis Pesaro (domenica 26 febbraio, ore 14:30), Vis Pesaro-Reggiana (domenica 5 marzo, ore 14:30), Siena-Vis Pesaro (sabato 11 marzo, ore 14:30), Vis Pesaro-Montevarchi (martedì 14 marzo, ore 21), Fermana-Vis Pesaro (sabato 18 marzo, ore 14:30).

Riccardo Spendolini